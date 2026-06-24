Dieser Film bei Netflix rettet euch vor der Hitze: Er streamt aber nur noch 6 Tage im Abo

Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Doch keine Panik: Bei Netflix gibt es die perfekte Abkühlung in Filmform. Macht euch gefasst auf einen eisigen Sci-Fi-Blockbuster.

30 Grad im Schatten und es nimmt kein Ende: Wir wissen genau, wie ihr euch fühlt, und haben deswegen bei den großen Streaming-Diensten nach etwas Abkühlung geschaut. Der erste Film, der uns direkt ins Auge gefallen ist, spielt in einer nahen Zukunft und tauscht die Wärme der Sonne gegen ein unendliches Meer aus Eis.

Die Rede ist von Snowpiercer, der Verfilmung des Comics Schneekreuzter von Jacques Lob, Benjamin Legrand und Jean-Marc Rochette. Euch erwartet ein dystopisches Sci-Fi-Abenteuer mit jeder Menge Action und frostigen Panoramen, während die letzten Menschen auf der Erde in einem ellenlangen Zug durch die Gegend brettern.

Bei Netflix: Snowpiercer entführt in eine neue Eiszeit

Die Handlung von Snowpiercer setzt im Jahr 2031 ein. Ein fehlgeschlagenes Experiment hat die Erde in eine neue Eiszeit gestürzt, was den Zusammenbruch der Zivilisation zur Folge hatte. Nun befinden sich die wenigen Überlebenden in einem Zug, der mit Höchstgeschwindigkeit durch ganze Kontinente fährt und niemals halten darf.

An Bord herrscht eine strikte Zweiklassengesellschaft: In den vorderen Waggons befinden sich die Reichen und genießen den Luxus der alten Welt, während in den hinteren die Armen um jedes bisschen Nahrung kämpfen. Genau in dem Augenblick entfacht der Funke der Revolution und stellt das System infrage.

Das unscheinbare Curtis Everett (Chris Evans) wird zum Fackelträger jener Gruppe, die sich von Abteil zu Abteil vorwärtskämpft und dabei ungeahnte Abgründe und Geheimnisse des Snowpiercers entdeckt. Schnell wird klar, dass Veränderung der größte Feind des scheppernden Ungetüms ist. Doch warum muss er so konstant fahren?

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Snowpiercer bei Netflix: Kein Stillstand wegen Hitzewelle

Regisseur Bong Joon-ho hat mit Snowpiercer einen packenden Action-Thriller im Sci-Fi-Gewand geschaffen, der von einer einzigen Vorwärtsbewegung durchzogen ist. Perfekt bei der Hitze: Wenn ihr gerade matt und erschlagen seid, dann lasst euch einfach von diesem Film mitreißen, für den das Wort Stillstand nicht existiert.

Auch auf visueller Ebene fühlt sich Snowpiercer extrem kalt an. Bong führt uns durch die spärlich belichteten Räume der hinteren Waggons, in denen alle Grauschatierungen des Farbspektrums vertreten sind. An den Fenstern ziehen derweil fast ausschließlich weiße Flächen vorbei, sodass man beim Zuschauen fast frieren könnte.

Wenn ihr euch in diese Eiszeit flüchten wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix tun. Ihr müsst euch aber beeilen: Snowpiercer steht nur noch bis zum 30. Juni 2026 im Streaming-Abo bereit. Alternativ könnt ihr danach auf die ersten drei Staffeln der Snowpiercer-Serie ausweichen. Die bieten Abkühlung in insgesamt 30 Episoden.