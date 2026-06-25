Dieser Film dominiert seit einer Woche Amazon Prime

Nachdem die vier bisherigen Filme des extrem erfolgreichen Amazon-Universums schon so eingeschlagen haben, ist das bei diesem neuen Teil auch kein Wunder.

Die ersten drei Filme der Culpables-Reihe sind nicht weniger als ein Phänomen und haben dafür gesorgt, dass Amazon direkt noch eine englischsprachige Neuverfilmung des eigentlich spanischen Universums hinterherschiebt. Die ist mit Culpa Tuya – Deine Schuld: London jetzt auch schon in die zweite Runde gegangen und wieder ein gigantischer Erfolg.

Culpa Tuya – Deine Schuld: London setzt sich an die Spitze der Amazon Prime-Charts

Gerade eben erst ist die Fortsetzung des Remakes bei Amazon im Streaming gestartet, da nistet sie sich auch schon an der Spitze der Prime-Charts ein.

Kein Wunder, war dieser Erfolg doch auch schon den ersten drei Teilen der Culpables-Trilogie vergönnt, die in satten 170 Ländern auf Platz 1 standen und laut Amazon insgesamt über 100 Millionen Views auf sich vereinen konnten.

Besonderes Augenmerk verdient in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Culpa Mia - My Fault: London aka Meine Schuld: London ebenfalls in den Top 10 der weltweit aktuell erfolgreichsten Filme bei Amazon Prime auftaucht. Der erste Teil der Neuauflage steht momentan auf Platz 4.

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Dazwischen tummeln sich laut Flixpatrol unter anderem der überraschend kurz nach dem Kinostart bei Amazon Prime veröffentlichte Glennkill: Ein Schafskrimi sowie Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War und Over Your Dead Body.

Hier seht ihr die internationale Top 10 der meistgestreamten Filme bei Amazon Prime:

Der dritte Teil kommt sicher: Amazon hat Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London schon angekündigt

. Auch hier steht Deine Schuld: London an erster Stelle. Meine Schuld: London schafft es in Deutschland allerdings nur auf Platz 7 und an dritter Stelle haben wir Wicked . Platz 2 nimmt Die Jagd nach der Mumie von Paris ein.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist und wer eins und eins zusammenzählen kann, wird sich schon gedacht haben, dass der Plan von Anfang an war, alle drei spanischen Teile auch auf Englisch zu verfilmen. Dementsprechend soll auch Culpa Nuestra noch einmal neu gedreht und nach Großbritannien verlegt werden. Wann der dritte beziehungsweise sechste Teil erscheint, wurde allerdings noch nicht verraten.