Dieser Film hat gerade das 300-fache seines Budgets eingespielt – und der Regisseur ist erst 26 (!) Jahre alt

Unter einer Million US-Dollar hat der Überraschungshit des Jahres gekostet. Damit beweist der junge Regisseur, dass es keine großen Namen oder ein Franchise braucht, um das Publikum zu fesseln.

In Deutschland ist der Horrorfilm Obsession – Du sollst mich lieben noch nicht gestartet, doch schon jetzt hat der Low-Budget-Film das 300-Fache seines Budgets eingespielt. Mit Produktionskosten von lediglich 750.000 US-Dollar hat der Film inzwischen weltweit mehr als 224 Millionen eingenommen (via Box Office Mojo ). Damit gehört er zu den profitabelsten Low-Budget-Filmen aller Zeiten.

Mega-Erfolg Obsession reiht sich hinter legendäre Horror-Hits

Mit dem Erfolg reiht sich Obsession hinter weitere Horror-Hits ein. Paranormal Activity konnte 2009 mit seinem schmalen Budget von 450.000 Dollar sogar das 431-Fache seiner Kosten einspielen. Ähnlich sieht es bei Blair Witch Project aus, der das 413-Fache seines Budgets einnahm. Wie weit Obsession noch steigen wird, bleibt abzuwarten. In den deutschen Kinos startet der Film am 25. Juni 2026.

Vielleicht könnte es noch einige Überraschungen geben. Immerhin nahm Obsession am zweiten Kinowochenende dreißig Prozent mehr ein, was im Horrorgenre selten passiert. Bemerkenswert ist auch der junge Regisseur, der mit Obsession seinen Debüt-Kinofilm feierte. Der erst 26-jährige Curry Barker sammelte zwar auf seinem YouTube-Kanal that’s a bad idea mit Kurzfilmen und Sketch-Comedy reichlich Erfahrungen, doch in der Kinowelt ist er neu.

Toxische Beziehung: Obsession erzählt, wie gefährlich Liebe sein kann

Baron "Bear" Bailey (Michael Johnston) ist schon lange heimlich in seine Kollegin Nikki (Inde Navarrette) verliebt. Er traut sich jedoch nicht, ihr seine Zuneigung zu gestehen. Stattdessen spricht er mithilfe eines mysteriösen Spielzeugs den Wunsch aus, von Nikki geliebt zu werden. Doch die Liebe entwickelt sich schon bald zur Obsession und damit zu einem echten Horrortrip.

Obsession verbindet schwarzen Humor mit verstörenden Elementen und einer scharfen Kritik an toxischem Besitzdenken. Viele Kritiken feiern vor allem die intensive Performance von Hauptdarstellerin Inde Navarrette, die als große Entdeckung gefeiert wird. Obsession ist aber nicht der einzige Horrorfilm, der gerade richtig steil geht. Auch dieser Hit ist ein weltweites Phänomen.

Für Barker ist Obsession aber erst der Anfang. Bereits 2027 soll sein nächster Film Anything But Ghosts erscheinen, zudem arbeitet er an einem Neustart der legendären Texas Chainsaw Massacre-Reihe.