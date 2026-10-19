Dieser Film sollte das MCU revolutionieren – und endete in einer Katastrophe: 3 Jahre später geht der Trailer wieder viral

Einer der größten MCU-Wendepunkte überhaupt geistert gerade wieder durchs Internet: Der Trailer zum Film zeigt, wie sehr sich Fans auf den Film freuten. Nur Wochen später war jede Begeisterung passé.

Das Internet vergisst nicht. Künftig wird es unsere größten Erfolge im Gedächtnis behalten, wenn wir es lassen – genau wie unsere größten Niederlagen. So ergeht es gerade dem Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania, der im Internet eine Art unrühmliches Revival feiert. Viele können es kaum glauben, wie sehr sich Fans damals auf den Film mit Paul Rudd und Evangeline Lilly als titelgebende Superheld:innen gefreut haben.

MCU-Fans entdecken den Quantumania-Trailer wieder, der leider viel zu viel verspricht

"Es bringt mich einfach um", schreibt ein Fan, "schaut euch die Reaktionen der Leute an. Die dachten echt, das wäre ein Generationenwechsel." Ein anderer berichtet: "Ich habe mich noch nie so sehr bei meiner Freundin entschuldigt, dass ich sie gezwungen habe, einen Film im Kino zu sehen". Der Film hätte im Vorfeld so gut ausgesehen, heißt es auch, garniert mit zwei Heul-Emojis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Tat ist der Quantumania-Trailer ein echtes Epos: Er führt mit Kang einen unglaublich mächtigen Bösewicht ein, der nach Marvel-Plan die Geschicke des MCU für die absehbare Zukunft bestimmen soll. Er bringt Ant-Man scheinbar in ein schreckliches moralisches Dilemma. Er begeistert mit dem besten Effekten, die CGI erschaffen kann. Kernige Sprüche wie "Ich muss gar nicht gewinnen, es reicht, wenn wir beide verlieren" lassen eine bombastische Schlacht erwarten.

Dementsprechend begeistert waren die Reaktionen auf den Trailer, als er am 10. Januar 2023 erschien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich bin komplett im Verzug mit den Marvel-Sachen, weil mich die Menge an Serien und Filmen echt ausgebrannt hat. Aber auf diesen Film freue ich mich jetzt riesig. Let's goooooo", formuliert ein Fan die Wunderheilung seiner Marvel-Müdigkeit. Doch es kam ganz anders: Drei Monate später hatte sich der Film, die Kang-Storyline und die Besetzung Majors zur Katastrophe für die Verantwortlichen des MCU entwickelt. Was war passiert?

Das steckte hinter der Quantumania-Katastrophe

Zunächst einmal wurde Ant-Man and the Wasp: Quantumania für Fans wie Marvel selbst zur Enttäuschung, als er am 15. Februar 2023 in den Kinos startete: Kritiker:innen bemängelten die zuvor so vielversprechenden Effekte, die gehetzt erzählte Story, Logiklücken und insbesondere den Einsatz von Kang als Bösewicht. Drei Jahren nach der Veröffentlichung verdeutlichen 46% Zustimmung auf Rotten Tomatoes noch immer das negative Echo.

Auch finanziell geriet der Mega-Blockbuster zur Enttäuschung: Gegenüber einem angeblichen Produktionsbudget von 200 Millionen US-Dollar spielte er laut The Numbers nur etwa 476 Millionen wieder ein – viel zu wenig für einen Blockbuster dieser Größe.

Doch die eigentliche Zäsur folgte etwa einen Monat nach Kinostart: Kang-Darsteller Jonathan Majors, der im MCU eine Zeitenwende herbeiführen sollte wie nur Thanos (Josh Brolin) vor ihm, wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Im April 2023 wurde Jonathan Majors in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Vorwürfe kamen von Grace Jabbari, seiner damaligen Freundin. Sie beschuldigte Majors unter anderem, dass er sie geschlagen hat. Im selben Monat folgten Berichte von weiteren mutmaßlichen Missbrauchsopfern des Schauspielers, die sich bei der Justiz gemeldet hatten.

Nach der Verhaftung von Majors musste Disney schnell handeln: Inbesondere für den geplanten Blockbuster Avengers 5: The Kang Dynasty sollte er tonangebend sein, auch für Avengers 6: Secret Wars wäre er von großer Bedeutung gewesen.

Marvel feuerte Jonathan Majors nach seiner Verhaftung und ordnete in den nächsten Monaten einen extrem aufwendigen Umbau der MCU-Zukunft an, bis schließlich feststand: Robert Downey Jr. kehrt als Oberbösewicht Doctor Doom zurück.

Warum ausgerechnet jetzt Quantumania wieder im Fokus vieler Marvel-Fans steht, ist nicht völlig klar ersichtlich. Einer Theorie zufolge haben jüngste Leaks erkennen lassen, wie das Studio die ursprünglichen Kang Dynasty-Pläne für Avengers 5: Doomsday neu verwenden will. ScreenRant mutmaßt etwa, dass der sogenannte "Rat der Kangs" durch mehrere Doctor Dooms ersetzen werden könnte.

Wann kommt Avengers 5: Doomsday ins Kino?

Was an diesen Gerüchten dran ist, werden Fans in wenigen Wochen selbst zu Gesicht bekommen: Avengers 5 erscheint am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.