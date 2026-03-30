Dieser Film wird "für endlose Gespräche sorgen": Erste Reaktionen zu Hype, der in 3 Tagen im Kino startet

Robert Pattinson und Zendaya werden dieses Jahr in drei gemeinsamen Filmen zu sehen sein: Der Hype-Film Das Drama löst bereits jetzt schockierte und faszinierte Reaktionen aus.

Sie sind das Paar des Jahres: Zendaya und Robert Pattinson werden wir dieses Jahr gleich dreimal zusammen auf der großen Leinwand erleben. Nachdem letzten Monat bereits ein erster Trailer zu Das Drama erschien, in dem gewaltig die Fetzen flogen, kommen nun die ersten Reaktionen zum geheimnisvollen Film, der auf den ersten Blick wie eine unschuldige RomCom und auf den zweiten wie ein fesselnder Psychothriller wirkt.

"Macht euch bereit": So gut kommt Das Drama an

Nachdem Das Drama - Noch mal auf Anfang die Festival-Saison laut World of Reel übersprungen hat, um die Verbreitung von Spoilern zu vermeiden, fand nun letzte Woche in Los Angeles eine erste exklusive Premiere statt. Die Meinungen von Kritiker:innen lesen sich euphorisch und versprechen haarsträubenden Nervenkitzel. Der User dunesmessiah schreibt auf X :

Der Film wird nach seinem Kinostart für endlose Gespräche sorgen. Macht euch bereit dafür…

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Andere Kritiken, etwa diese von X -User anthakneee, lesen sich ähnlich:

Vergesst alle Erwartungen. [Das Drama] wird euch durch JEDE nur erdenkliche Emotion führen. Zendaya und Robert sind auf der Leinwand einfach großartig. Die Komik ist erstklassig, und der Höhepunkt des Films war wohl einer der nervenaufreibendsten Momente, die ich je im Kino erlebt habe – ich liebe diesen Film.

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Das Drama kommt völlig unerwartet – selbst wenn man glaubt, zu wissen, worauf man sich einlässt. Aber was ist KEINE Überraschung? Zendaya und Robert Pattinson sind ein dynamisches Duo, und ich bin total begeistert von ihnen als Paar. Das ist ein Film, der zum Nachdenken anregt und Gesprächsstoff liefert.



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Zendaya und Robert Pattinson sind einfach fesselnd. Ich konnte meine Augen nicht vom Bildschirm abwenden.

Sehr abgedreht und auf düstere Weise komisch. Was für ein Film!



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Es überrascht nicht, dass es einen guten Grund gibt, warum die beiden so viele Projekte gemeinsam machen – denn Zendaya und Robert Pattinson sind einfach toll miteinander.

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Das wissen wir zu Das Drama mit Robert Pattinson und Zendaya

Das Drama dreht sich um ein junges Paar, das kurz vor seiner Hochzeit von einer furchtbaren Offenbarung heimgesucht wird: Offenbar verheimlicht Emma Harwood (Zendaya) ihrem Verlobten und der Welt ein düsteres Geheimnis, welches das Leben des Paares völlig aus den Angeln hebt und in eine Spirale aus Chaos zieht. Der Film ist die neueste Produktion des norwegischen Regisseurs Kristoffer Borgli (Dream Scenario), der sich mit bissigen Gesellschaftsdramen einen Namen gemacht hat.

Das Drama startet am 2. April in den deutschen Kinos. Später in diesem Jahr kehren Zendaya und Pattinson dann noch einmal für Die Odyssee von Christopher Nolan (Start: Juli 2026) und Dune: Part Three von Denis Villeneuve (Start: Dezember 2026) zurück auf die große Leinwand.