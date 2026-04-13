Dieser Filmmoment lässt Ryan Gosling seit Jahren keine Ruhe: "Es verfolgt mich"

Hollywood-Star Ryan Gosling ist der lebende Beweis dafür, dass viele ikonische Filmmomente durch bloßen Zufall geschaffen werden. Seither findet er keine Ruhe mehr wegen einer Szene.

Für Ryan Gosling (Barbie, Der Astronaut) stehen die Sterne in Hollywood derzeit günstig. Dies nutzte der Filmdarsteller, um einen ikonischen Augenblick aus seinem früheren Erfolgsfilm La La Land noch einmal aufleben zu lassen.

Diesen ikonischen Filmmoment aus La La Land würde Ryan Gosling am liebsten vergessen

Wie ein Post von E-Talk CTV auf Instagram verriet, gibt es eine berühmte Filmszene, die Hollywood-Star Ryan Gosling seit Jahren verfolgt. Die Rede ist von seiner ikonischen Tänzerpose in dem Film La La Land aus dem Jahr 2016, der von Damien Chazelle (Whiplash) inszeniert wurde und kurzzeitig einen fälschlichen Oscar als bester Film erhielt.

Gosling selbst kommentierte:

Es gibt einen Moment, der mich verfolgt, in dem Emma [Stone] und ich tanzen. Ich wusste nicht, dass dies das Plakat für den Film werden würde.

In La La Land verlieben sich der Jazzpianist Sebastian (Gosling) und die Schauspielerin Mia (Emma Stone) ineinander. Ihre Gefühle werden aber durch die Herausforderungen innerhalb der Unterhaltungsbranche auf eine harte Probe gestellt. Schließlich trennt sich das Paar, damit jeder seine eigenen Wege gehen kann.

In einer Traumsequenz gegen Ende des Films tanzen Sebastian und Mia miteinander. Der Tanz endet mit einer ausdrucksstarken Pose, in der besonders Gosling mit seiner Handhaltung hervorsticht.

Denn anstatt – wie von der Choreografie vorgesehen – seine Hände in eine aufrechte Position zu bringen, hielt er sie betont flach. Eine Pose, die später von anderen Tänzer:innen als Hamburger Hand bezeichnet wurde.

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Um seinen neuen Film anzukurbeln, warf sich Ryan Gosling wieder in die berühmte Tanz-Pose

In einem Werbeclip für seinen jüngsten Film Project Hail Mary ergriff der Schauspieler die Gelegenheit, seinen früheren Auftritt noch einmal darzustellen. Obwohl (oder gerade weil?) seine Handhaltung während des La La Land-Tanzes ihn all die Jahre beschäftigte, beschloss Gosling, genau diese vor laufender Kamera zu wiederholen.





Das natürlich nicht ganz zufällig: Ryan Gosling ist derzeit an der Seite von Sandra Hüller (Toni Erdmann) in dem erfolgreichen Science Fiction-Abenteuer Der Astronaut - Project Hail Mary zu sehen. Die Aktion war nicht nur für La la land-Fans gedacht, sondern lenkte die Aufmerksamkeit des Publikums geschickt zu seinem neuesten Film.