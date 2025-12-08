Dieser Harry Potter-Star war 37 Jahre alt, als sie als Schulmädchen besetzt wurde: "Das ist lächerlich"

Obwohl diese Schauspielerin mehr als doppelt so alt war, war sie die perfekte Besetzung für die junge Hogwarts-Schülerin im Harry Potter-Franchise. Während des Castings sollte sie ihr Alter nicht nennen.

Auch heute noch sieht Shirley Henderson jünger aus, als sie tatsächlich ist. Als sie für die Rolle als maulende Myrte in Harry Potter und die Kammer des Schreckens gecastet wurde, war sie bereits 37, ihre Rolle jedoch bereits mit 14 Jahren gestorben. Von da an lebte Myrte in der Mädchentoilette, in der sie ihr Ende gefunden hat, als Geist weiter. Ihr Nachleben als Geist war wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ihr Alter dem Publikum kaum aufgefallen ist.

Bei ihrem Casting für Harry Potter sollte Shirley Henderson ihr Alter gar nicht zum Thema machen

Nach 23 Jahren sprach Henderson im vergangenen November mit The Independent über ihre größten Rollen, darunter auch über die maulende Myrte aus den Harry Potter-Filmen. Als sie zum Casting ging, wusste sie noch überhaupt nichts von Harry Potter und den Büchern. Zu ihrem Glück lebte damals ihre jüngere Schwester bei ihr, die sich mit der Zauberwelt auskannte.

Doch auch mit allem Wissen war sich die britische Schauspielerin nicht sicher, ob sie mit 37 eine 14-Jährige spielen konnte. Dem Casting-Direktor war ihr Alter weniger wichtig. Er wollte sogar, dass sie sich nicht darauf fokussiert:

Der Casting-Direktor sagte: ‘Nur zu - und erwähn dein Alter nicht.'

Das Casting war für Henderson dennoch eine seltsame Erfahrung:

Ich ging zum Vorsprechen als Schulmädchen verkleidet – weißes Hemd, schwarzer Rock, Pferdeschwanz – und dachte: ‘Das ist lächerlich.’

Nachdem sie ihr Geistergeheul gespielt hatte, war das Casting auch schon wieder vorbei. Monate später erhielt Henderson die Zusage.

Im Gegensatz zu vielen anderen Stars der Filme bleibt sie bis heute meistens unerkannt und kann ihre Privatsphäre aufrechterhalten. Hilfreich dafür und für die Rolle an sich war das starke Make-up sowie die Effekte, die sie zum Geist machten. Da Myrtel mit 14 Jahren gestorben war, aber seit über 50 Jahren im Schloss spukte, war eine jung aussehende Schauspielerin mit Hendersons Lebenserfahrung die perfekte Balance für die Rolle.