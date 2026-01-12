Dieser Horror-Thriller bricht Tabus: The Turkish Coffee Table ist ein bitterböses Highlight bei den Fantasy Filmfest White Nights

Horror kann in vielen Gestalten auftreten. Auch als Couchtisch mit Pferde-Ornamenten, der bei den Fantasy Filmfest White Nights Abgründe unvorstellbaren Ausmaßes eröffnet.

Die Fantasy Filmfest White Nights 2026 haben mit The Turkish Coffee Table dieses Jahr einen Streifen im Programm, bei dem man zuweilen mit offenem Mund dasitzt und sich fragt, ob das, was man da gerade sieht, wirklich passiert. Trotz ruhigem Einstieg ist dieser Film nichts für Zartbesaitete. Doch gerade durch seine Tabubrüche hallt der türkische Leinwandabstecher noch lange nach.

Fantasy Filmfest-Abgründe: The Turkish Coffee Table

Nicht jeder Horror-Thriller fühlt sich von Beginn an wie ein solcher an. The Turkish Coffee Table startet ganz simpel in seinem Geschäft, wo ein Ehepaar über die Anschaffung eines Wohnzimmertischs nachdenkt. Ibrahim (Alper Kul) liebäugelt mit der von zwei silbernen Pferden getragenen Glasplatte, die die Verkäuferin als "unzerstörbar" anpreist.

Seine Gattin Zehra (Algi Eke) findet das Möbelstück einfach nur kitschig. Doch weil sie nach der kürzlichen Geburt des ersten gemeinsamen Kindes fast alles entscheiden durfte, besteht der Ehemann darauf, sich in dieser Sache zumindest einmal durchsetzen zu dürfen.

Can Evrenols The Turkish Coffee Table ist ein Remake von Caye Casas' spanischem Film The Coffee Table aus dem Jahr 2022. Dass hier dieselbe Geschichte einfach nochmal auf Türkisch verfilmt wird (was augenzwinkernd auch im Titel auftaucht), tut der Durchschlagskraft der Geschichte keinen Abbruch. Fast könnten die absurden Ereignisse als Komödie durchgehen, wenn die Wendungen nicht dermaßen abgründig wären.

Lohnt sich The Turkish Coffee Table bei den Fantasy Filmfest White Nights?

Um die volle Wucht dieses Thrillers zu erfahren, sollte man mit so wenig Vorwissen wie möglich ins Kino gehen. Andererseits darf aber eine Warnung an diejenigen nicht fehlen, denen The Turkish Coffee Table etwas zu sehr zusetzen könnte: Eltern kleiner Kinder sollten diesen Film lieber meiden.

Wer hingegen von den üblichen Themen des Horror-Genres angeödet ist, wird mit der hier stattfindenden Grenzüberschreitung im Wohnzimmer wohl kaum rechnen. Denn das, "was man in einem Film zeigen darf", setzt sich hier über gängige Tabus hinweg. Der nüchterne Tonfall der Geschichte eignet sich dabei perfekt für das unauflösbare Grauen, mit dem Ibrahim in seine Abwärtsspirale schlingert. Frühreife Nachbarinnen, die ihm eine Affäre andichten wollen, und nervige Schwager, die zu Besuch kommen, sind nichts gegen die inneren Abgründe, denen er sich stellen muss.

Wer anfangs noch gezweifelt hat, dass man einen Horror-Thriller über einen Couchtisch drehen kann, wird diese Skepsis am Ende von The Turkish Coffee Table über Bord geworfen haben. Der Film kommt ganz ohne übernatürliche Zutaten aus, treibt sein menschliches Drama aber dermaßen ins Extrem, dass einem immer wieder die Luft wegbleibt.

