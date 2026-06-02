Dieser Hype-Film hat die US-Kinos so schnell zerlegt, dass jetzt schon die Arbeit an Teil 2 beginnt: Bei uns startet er erst in 16 Tagen

Er hat Rekorde gebrochen und einen unfassbaren Kinostart hingelegt, da macht ein zweiter Teil einfach Sinn: Der aktuell größte Horror-Hype soll eine Fortsetzung bekommen.

Backrooms-Macher sucht Mitstreiter für Teil 2 des Horror-Hypes

Wie Deadline berichtet, hat Parsons bereits die Entwicklungsphase einer Fortsetzung eingeläutet und sucht laut den Quellen der Branchenseite nach Autor:innen für Teil 2.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang in der Stoffentwicklung. Er sagt noch nichts darüber aus, ob A24 der Produktion später tatsächlich grünes Licht erteilen wird. Bisher gibt es keine Story-Details oder Optionen für die Besetzung.

Aktuell herrscht um Parsons Film-Adaption des Backrooms-Internetphänomens ein immenser Hype. Auch bei uns könnte der Schocker zum Erfolg werden – bis zum deutschen Kinostart am 18. Juni 2026 haben die aufgekratzten Fans hierzulande immerhin noch ein bisschen Zeit, um ihre Vorfreude zu schüren.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Der Kinofilm Backrooms dreht sich um den gescheiterten Architekten Clark (Chiwetel Ejiofor), der mithilfe der Therapeutin Mary (Renate Reinsve) neuen Halt sucht. Doch dann entdeckt er in seinem Möbelgeschäft eine Art Zugang zu einer neuen Dimension, die ihn schon bald auf einen Pfad des Grauens führt.

Podcast nicht nur für Horror-Fans: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.