Dieser legendäre Film hatte in einer Szene 300.000 (!) Statisten – er gewann 8 Oscars

Elf Nominierungen, acht Oscars und der größte Filmdreh aller Zeiten. Das filmische Meisterwerk hat gleich aus mehreren Gründen in die Geschichte ein.

Mit Gandhi wurde Sir Ben Kingsley zum Megastar. Dem Film verdankt er seinen ersten Oscar sowie eine weltweite Reputation. Der Film wurde außerdem in sieben weiteren Kategorien ausgezeichnet, darunter Bester Film und Beste Regie für Richard Attenborough. Und den Oscar hat er sich verdient, immerhin mussten 300.000 Statisten in einer einzigen Szene koordiniert werden.

Die Beerdigung von Gandhi wurde mit mehr Statisten gedreht, als irgendeine andere Szene in der Filmgeschichte

Mit 300.000 Statisten hält der Film einen Rekord mit großem Abstand. Laut Esquire hat der Film nicht nur die meisten Statisten in einer einzigen Szene, sondern auch um Längen mehr als Platz 2. Den hält nämlich Ben Hur mit gerade einmal 50.000 Statisten. Um den Rekord zu brechen, müssten ganze Städte gecastet werden, die etwa der Einwohnerzahl von Augsburg entsprechen.

So einen Aufwand zu bezahlen, wäre heute deutlich schwerer. Zumal die meisten Statisten ganz ohne Aufwandsentschädigung am Set waren. 200.000 der Statisten wurden nicht bezahlt. Teil des größten Filmdrehs aller Zeiten zu sein, musste Lohn genug sein.

Bei der Szene handelte es sich um die Beerdigung von Gandhi selbst. Geradezu poetisch wirkt es, dass die Szene am 31. Januar 1981 gedreht wurde, dem 33. Jahrestag von Ghandis tatsächlicher Beerdigung.

Um diesen monumentalen Moment festzuhalten, wurden übrigens ganze elf Kameras eingesetzt. Auch für die Kameraleute Billy Williams und Ronnie Taylor gab es hierfür einen Oscar. Ebenso für das Kostümdesign von John Mollo und Bhanu Athaiya, die dafür sorgten, dass die 300.000 Menschen vor der Kamera auch passend aussahen.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es irgendwann eine Szene geben wird, in der mehr echte Menschen vor der Kamera zu sehen sind. Durch digitale Tricks können diese Menschenmassen heute wesentlich leichter in Filme integriert werden. So bleibt Gandhi wohl noch für lange Zeit, wenn nicht für immer, der Dreh mit den meisten Statisten in einer Szene überhaupt.