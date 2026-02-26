Dieser Lennister-Darsteller hat in Game of Thrones zwei Rollen gespielt und ihr habt es wahrscheinlich nicht bemerkt

Dieser Darsteller hat sich gleich zweimal in Game of Thrones geschmuggelt. Hier gibt er jeweils den Nachkommen zweier verwandter Königshäuser. Verwirrend? Auf jeden Fall.

Bei einer ausufernden Familien-Saga wie Game of Thrones ist es nicht ungewöhnlich, dass Schauspieler mehrmals zum Einsatz kommen. Auch Dean-Charles Chapman (The Acolyte) erleben wir in einer Doppelrolle. Als jüngster Lennister-Sprössling könnt ihr euch bestimmt gut an ihn erinnern.

Dean-Charles Chapman spielte vor Tommen Baratheon seinen eigenen Cousin Martyn

Das Magazin Grazia rollte diese interessante Casting-Entscheidung 2016 auf. Denn Dean-Charles Chapman verkörpert sowohl Martyn Lennister in Staffel 3, als auch nach dessen Tod Tommen Baratheon in Staffel 4, 5 und 6. Wenn man bedenkt, dass die beiden Figuren Cousins sind, ergibt die Entscheidung absolut Sinn.

Bei Tommen Baratheon handelt es sich um den kleinen Bruder des wahrscheinlich meistgehassten Königs von Westeros, Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) sowie Sohn von Cersei (Lena Headey) und ihrem Bruder Jamie Lennister (Nikolaj Coster-Waldau). Offiziell ist er der Sohn von Robert Baratheon – daher der Nachname. Nachdem Joffrey einem Giftanschlag zum Opfer fiel, machte er den Thron frei für Tommen.

Martyn Lennister war eine weit kleinere Rolle und nur in zwei Folgen der 3. Staffel zu sehen. Wir lernten ihn als Sohn von Ser Kevan Lennister kennen, was ihn zu Tommens Cousin macht. Bei den verwirrenden und inzenstuösen Verwandtschaftsverhältnissen der Lennisters ist das bestimmt nicht das Seltsamste, was uns in der Serie begegnet.