Dieser Mystery-Thriller könnte das neue Dark werden: Weltpremiere feiert die Serie heute im Gratis-Stream des ZDF

Im Wattenmeer geht etwas Unheimliches vor sich. Was es damit auf sich hat, erzählt euch der deutsche Mystery-Thriller ab heute in der ZDF-Mediathek.

Seien wir ehrlich: Seit dem Ende der Netflix-Serie Dark, von der sogar Stephen King Fan ist, hat es aus Deutschland keinen vergleichbaren Genre-Hit gegeben. Das heißt aber nicht, dass es an ehrbaren Versuchen mangelt, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Ein solcher startet am heutigen Samstag, dem 3. Oktober 2026, in der ZDF-Mediathek mit einer Mystery-Thriller-Serie, die sogar vom Titel her ähnlich finster klingt: Die Düsteren.

Im Mystery-Thriller Die Düsteren suchen Doppelgänger eine Nordseeinsel heim

Auf der Suche nach ihren Eltern verschlägt es Soma (Lisa-Marie Koroll) mit ihren Freund:innen Paula (Melodie Simina) und Flynt (Ivo Kortlang) auf eine geheimnisvolle Nordseeinsel. Auf dieser geht es aber absolut nicht mit rechten Dingen vor sich. Menschen verschwinden, im Wasser geht Unheimliches vor sich, und finstere Gestalten tauchen als Doppelgänger der Bewohner:innen auf. Wird Soma hinter das Geheimnis der Insel kommen oder selbst Opfer der mysteriösen Machenschaften?

In weiteren Rollen sind in Die Düsteren Max Riemelt als Campingplatzbesitzer Ben Sandmann, Mona Pirzad als dessen Frau Kathrin, Ludger Bökelmann als Polizist Till und Corinna Kirchhoff als unheimliche Inselbewohnerin Amke zu sehen.

Seht hier einen Trailer zur Mysteryserie Die Düsteren:

Online geht der deutsche Mystery-Thriller von Arne Nolting und Jan Martin Scharf mit allen sechs Folgen um 10 Uhr morgens in der ZDF-Mediathek. Die TV-Premiere erfolgt erst am 21. Oktober ab 21:45 Uhr als Binge-Marathon bei ZDFneo. Ob die Regiearbeit von Lea Becker (Get Up, Love Sucks) sich wirklich mit dem Genre-Highlight Dark messen kann, erfahren wir spätestens dann.

Und für noch mehr Serien-Highlights in diesem Monat hört ihr in das Streamgestöber hinein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.