Dieser neue deutsche Film entwickelt sich gerade zur Mega-Sensation – und hat schon mehrere Rekorde gebrochen

Ein deutscher Film hat gerade den bisher besten Kinostart des noch jungen Jahres hingelegt. Doch das war nicht alles: Die Komödie konnte noch weitere Rekorde brechen.

Am 15. Januar 2026 ist die Komödie Extrawurst in die deutschen Lichtspielhäuser eingezogen. Noch nicht einmal zwei Wochen nach Kinostart hat der Film mit Stromberg-Star Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling gleich mehrere Rekorde gebrochen. Unter anderem hat er den bisher besten Kinostart 2026 in Deutschland hingelegt.

Extrawurst mit Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling bricht einen Rekord nach dem anderen

Wie das Branchenmagazin The Spot von Blickpunkt:Film berichtet, ist Extrawurst am vergangenen Wochenende als Gewinner aus den Kinos herausgegangen. Demnach wurde die Komödie zum meistgesehenen Film am Wochenende und konnte damit sogar The Housemaid - Wenn sie wüsste schlagen. 290.000 Tickets wurden am Wochenende gelöst. Insgesamt kommt Extrawurst somit bereits auf rund 800.000 Kinokarten. The Spot vermeldet ein damit einhergehendes Einspielergebnis von insgesamt 3,1 Millionen Euro.

Der Film bleibt so der Topfilm der Neustarts 2026 und hat nebenbei noch eine Reihe von weiteren Rekorden gebrochen, wie The Spot listet:

Extrawurst ist der erste Film 2026 mit über 500.000 verkauften Tickets . Dass letztendlich über 1.000.000 Tickets erreicht werden, ist jetzt schon garantiert.

. Dass letztendlich über 1.000.000 Tickets erreicht werden, ist jetzt schon garantiert. Die Komödie hat mit 375.000 Tickets den besten Start des laufenden Kinojahres hingelegt.

hingelegt. Für den Verleih Studiocanal ist Extrawurst der erfolgreichste Film seit dem Sci-Fi-Blockbuster Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 aus dem Jahr 2015.

aus dem Jahr 2015. Extrawurst hat den besten Start für den Regisseur Marcus H. Rosenmüller hingelegt.

hingelegt. Die Komödie kann den siebtbesten Start eines deutschen Films seit Corona verbuchen.

verbuchen. Extrawurst hat sogar den besten Start eines deutschen Films seit Corona geschafft, der keine Fortsetzung ist oder zu einer Marke gehört.

Wir dürfen gespannt sein, ob die Komödie während ihres Kinolaufs noch weitere Rekorde brechen wird.

Extrawurst im Kino: Darum geht's in der Komödie

Extrawurst spielt während der Mitgliederversammlung des Tennisclubs Lengenheide, bei der es zum Eklat kommt: Der beliebte Vorsitzende Heribert (Kerkeling) soll für die nächste Amtszeit bestätigt werden, doch sein Stellvertreter Matthias (Friedrich Mücke) möchte plötzlich auch noch über den Kauf eines Grills für das nächste Sommerfest abstimmen.

Dabei kommt die Frage auf, ob das einzige muslimische Vereinsmitglied Erol (Fahri Yardım) einen zweiten Grill erhalten müsse, da sein Glaube ihm das Essen von Schweinegrillwürstchen verbietet – und diese auf dem Grill in gefährlicher Nähe zu seinem Essen brutzeln würden.

Melanie (Anja Knauer), die mit Erol gemeinsam Doppel spielt, befürwortet diesen Vorschlag, obwohl Erol selbst die Sache eigentlich gar nicht an die große Glocke hängen möchte. Schon bald entfacht daraus ein brennender Streit, als weitere Vereinsmitglieder beginnen sich einzumischen und unterschiedliche Seiten einnehmen.