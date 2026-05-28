Dieser Oscar wurde in einem Mülleimer am Flughafen gefunden – die Preisträgerin kennen alle

Einen Oscar zu gewinnen, ist schwer genug. Diesen dann auch sicher zu verwahren, ist aber offenbar noch komplizierter, wie eine berühmte Gewinnerin schmerzlich erfahren musste.

Man kann viele Dinge verlieren: den Autoschlüssel, den Ausweis, den Verstand oder sogar ein Millionen-Vermögen. Genau wie Letzteres dürfte es für die meisten von uns eher selten an der Tagesordnung stehen, eine Oscar-Trophäe zu verbummeln. In Hollywood sieht die Sache natürlich ein wenig anders aus, tummeln sich hier doch naturgemäß mehr Stars mit einem prestigeträchtigen Goldjungen in der Tasche.

Und tatsächlich kommt es viel häufiger vor als gedacht vor, dass ebenjene Statuetten auf unterschiedliche Weise abhandenkommen. Laut New York Post gingen in der fast hundertjährigen Geschichte der Oscars erstaunliche 80 Awards zwischenzeitlich verloren, von denen immerhin nur elf Stück gänzlich im Traumfabrik-Nirwana verschwanden.

Zu den Preisträger:innen, deren Trophäe vorübergehend vermisst wurde, gehört auch ein ziemlich populärer Hollywood-Star: Whoopi Goldberg (Sister Act).

Whoopi Goldbergs Oscar verschwand – und tauchte später in einem Mülleimer am Flughafen wieder auf

Goldberg wurde 1991 für ihre charmante Darbietung der Wahrsagerin Oda Mae Brown in der Fantasy-Romanze Ghost - Nachricht von Sam mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Rund elf Jahre später sendete sie ihren Goldjungen an die offizielle Oscar-Manufaktur R.S. Owens & Company, um diesen reinigen zu lassen.

Zu ihrem Bedauern kam die versiegelte Schachtel, in der der Preis verstaut worden war, leer bei der Firma in Chicago an. Offensichtlich hatte zuvor jemand die Box geöffnet und wieder verschlossen, nachdem er das begehrte Objekt herausgenommen hatte. Pech für den Langfinger nur, dass seit 1951 die nummerierten und gravierten Awards einem strikten Verkaufsverbot (auch für die Gewinner:innen selbst) unterliegen.

Dies macht es für Diebe im Prinzip unmöglich, einen Oscar legal an den Mann zu bringen, um damit Profit zu machen. Nicht selten landet die goldene Beute deshalb im Müll, da sie für den jeweiligen Gauner schließlich wertlos geworden ist. So auch im Fall von Whoopi Goldbergs Statuette, die laut Variety wenige Tage später in einem Mülleimer am Flughafen von Ontario, Kalifornien gefunden wurde. Der oder die Täterin wurde jedoch nie gefasst.

Die Schauspielerin sah danach von der Reinigung des wertvollen Stücks ab und erklärte: "Der Oscar wird mein Haus nie wieder verlassen."

Whoopi Goldberg steht mit Oscar-Ärger nicht alleine da

Wie die New York Post weiter zusammenfasst, gab es in der Geschichte zahlreiche solcher ähnlichen Anekdoten. Unter anderem ging der Oscar folgender Stars sogar endgültig verloren:

Und was lernen wir aus all diesen Geschichten? Erstens: Verbrechen lohnt sich nicht. Und Zweitens: Staubt eure Matheolympiade-Medaille lieber selbst ab und schickt sie nicht zur Reinigung an eure Grundschule.