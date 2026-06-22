Dieser queere Thriller über einen Killer im versauten Paradies ist 7 Jahre später immer noch viel zu unbekannt

Als 2019 der französische Thriller-Drama-Mix Messer im Herz in Deutschland gestartet ist, blieb der Film nur ein kleiner Genre-Geheimtipp. Im Pride Month wollen wir euch die queer-verwegene Perle nochmal ans Herz legen.

Manchmal fristen Filme jahrelang ein Nischendasein und werden nur von aufmerksamen Genre-Fans bemerkt und empfohlen. Zu dieser Sparte zählt auch der französische Geheimtipp Messer im Herz, der 2019 nach seinem deutschen Kinostart weitestgehend unbemerkt blieb. Zum Pride Month 2026 kann ich euch nur empfehlen, den wilden Mix aus Giallo-Hommage, Schwulenporno-Delirium und rauschhaften Impressionen endlich nachzuholen.

Genre-Geheimtipp im Pride Month: Darum geht es in Messer im Herz

Die Handlung des Films von Regisseur Yann Gonzalez (Begegnungen nach Mitternacht) spielt im Sommer des Jahres 1979, als die Schwulenporno-Produzentin Anne (Vanessa Paradis) von ihrer Freundin und gleichzeitig Cutterin verlassen wird. Da sie nicht loslassen kann, will sie Loïs (Kate Moran) mit einem umso ambitionierten Film beeindrucken. Plötzlich wird jedoch ein männlicher Darsteller nach dem anderen von einem Serienkiller ermordet.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Messer im Herz mit deutschen Untertiteln schauen:

Messer im Herz - Trailer (Deutsche UT) HD

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Messer im Herz entfesselt Delirium zwischen Hommage und Fiebertraum

Völlig wortlos entfaltet sich die Eröffnung von Messer im Herz. Mit neugierigen Blicken bewegt sich die Kamera durch eine Mischung aus Untergrund-Nachtclub und Darkroom, in dem sich die Körper junger Männer erwartungsvollen Bewegungen hingeben oder schon längst ineinander verschlungen sind.

Parallele Bilder im verrauschten 16mm-Format zeigen taghelle Aufnahmen aus einem idyllischen Schwulenporno. Doch bevor sich die dunklen Bilder aus dem Nachtclub und die Szenen aus dem Porno zu einem gemeinsamen Höhepunkt steigern können, wird der Mann, der sowohl Protagonist der Nachtclub- als auch Pornoszene ist, von einem unbekannten Verführer ermordet, als aus dem Dildo des Maskierten plötzlich eine Klinge springt.

Mit diesem hypnotischen und zugleich abgründigen Auftakt legt Yann Gonzalez bereits mehrere Motive seines Films offen. Der maskierte Täter mit seinen schwarzen Lederhandschuhen und einer Vorliebe für Stichwaffen scheint direkt einem Giallo der 70er Jahre entsprungen zu sein, während die Verortung in einem homosexuellen Milieu der ausgelebten Exzesse unweigerlich William Friedkins Cruising in Erinnerung ruft.

Trotz der offensichtlichen Einflüsse ist Messer im Herz aber auch ein Werk mit starker eigener Handschrift.

Der Regisseur tänzelt in seinem Film die meiste Zeit zwischen verschiedenen Gefühlszuständen, wenn er sich sowohl der rauschhaften Nachstellung des damaligen Pornobetriebs hingibt als auch den verruchten Thrills brutaler Genre-Vorbilder nachspürt. Neben den traumähnlich überstilisierten Bildern vertraut der Regisseur auf den Score der französischen Electro-/Dreampop-Band M83. Die Musik in Messer im Herz gibt oft den entscheidenden Ton vor, wenn die Kompositionen zwischen süßlichen Melodien und unheilvollen Synthesizern ein ganz eigenes Gleichgewicht suchen.

Seinen finalen Höhepunkt findet Messer im Herz aber folgerichtig im Kino. Zwischen Giallo und Melodram, Hommage und Originalität, Perversion und Penetration, Kitsch und Klischees sowie Schuld und Unschuld entsteht endgültig ein fiebriges Spektakel, das sich in den letzten Einstellungen zur weiß strahlenden Erlösungsfantasie wandelt.



Wo und wie kann man Messer im Herz schauen?

In einer Streaming-Flatrate ist der Geheimtipp derzeit leider nirgends verfügbar. In der OmU-Version (synchronisiert wurde der Film gar nicht erst) könnt ihr Messer im Herz bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.