Dieser Schocker ist für Stephen King "der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten"

So mancher Film legt das Fundament für ein ganzes Genre und kann trotzdem nicht begeistern. So ergeht es auch einem Kult-Horrorfilm, den Stephen King ablehnt.

Als Meister des Horrors urteilt Stephen King (The Green Mile, Shining) viel und gerne über die Werke anderer Vertreter:innen des Genres in Film und Literatur. Seine größte Abneigung richtet sich gegen einen Kultfilm aus den 60ern.

Mit diesem blutigen Kult-Horrorfilm hadert Stephen King

Stephen King, der sich nach über 60 Romanen im Horror-Genre etabliert hat, hält sich mit seiner Meinung zu den Werken anderer Künstler:innen selten zurück. So verriet er auf Nachfrage im Jahr 2021, welchen Horrorfilm er für den miserabelsten hält. Wie Far Out Magazine mitteilte, nannte er einen blutigen Schocker namens Blood Feast von 1963.

In Blood Feast hat es sich der Delikatessenhändler Fuad Ramses (Mal Arnold) zur Aufgabe gemacht, Ishtar wieder zum Leben zu erwecken, die ägyptische Göttin des Guten und des Bösen. Dafür ermordet Ramses junge Frauen und macht sich deren Körperteile zu eigen.

Wie man sich denken kann, geht es dabei blutig zu. Sogar dermaßen blutig, dass das Publikum damals auf Einfall von Produzent David F. Friedman hin buchstäblich mit Kotztüten bewaffnet wurde, bevor es den Kinosaal betreten durfte.

Auch wenn Blood Feast nicht auf allen Ebenen überzeugen konnte, erwies der Film sich für eine ganz besondere Spielart des Horrors als absolut wegweisend.

So denkt Filmemacher Herschell Gordon Lewis über seinen Kultfilm

Mit Blood Feast erweckte Regisseur Herschell Gordon Lewis (Bloodmania) das Horror-Subgenre von Splatter und Gore auf den Kinoleinwänden zum Leben. Lewis selbst sagte rückblickend:

Ich habe Blood Feast oft als ein Gedicht von Walt Whitman bezeichnet. Es ist nicht gut, aber es war das erste seiner Art.

Eine Tatsache, die auch sein Kollege aus dem Horror-Genre anerkannte. Trotz Kritik verwies Stephen King darauf, dass Lewis' Einfluss auf das Horrorfilm-Genre mit Blood Feast neue Maßstäbe schuf.





Auch King scheut sich als Schöpfer zahlreicher schauriger Geschichten und Szenarien nicht, seine Leser:innen mit grausigen Details zu gruseln. Trotzdem findet ein wesentlicher Teil des Horrors für den Schriftsteller im Kopf statt. Blood Feast traf wahrscheinlich einfach nicht ganz seinen Geschmack.