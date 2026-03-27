Dieser Sci-Fi-Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Atemberaubende Bilder, bei denen man nur staunen kann

Pünktlich zum Wochenende hat Amazon Prime einen der besten Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Damit dürfte der Samstagabend gerettet sein.

Wer kennt dieses Problem nicht? Es ist Wochenende und man sucht einen guten Film, den man abends entspannt schauen kann. Doch dann entpuppt sich genau diese Suche als dermaßen anstrengender Kraftakt, dass man zu keinem Ergebnis kommt. Zu viel Auswahl. Amazon Prime macht es uns heute dafür einfach.

Seit wenigen Stunden befindet sich ein bildgewaltiger Sci-Fi-Blockbuster im Angebot des Streaming-Diensts: Mit Prometheus – Dunkle Zeichen könnt ihr euren Samstagabend in einen spannenden Trip in die unendlichen Weiten des Weltraums gestalten. Auf einem weit abgelegenen Mond finden wir womöglich den Ursprung des Lebens.

Sci-Fi-Tipp bei Amazon Prime: Die Menschheit begibt sich auf die Suche nach ihrem Schöpfer

Darauf hofft zumindest die Crew der Prometheus. Im Auftrag des mächtigen Weyland-Konzerns begibt sich das Forschungsteam zu dem geheimnisvollen Mond LV-223. Auf den ersten Blick existieren hier nur karger Stein und endlose Weiten. Doch dann offenbart sich ein gigantisches Raumschiff. Von der Besatzung fehlt aber jede Spur.

Unter der Führung des Archäologenpaars Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) und Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) wagt sich das Team ins Innere der abgestürzten Festung und wandert durch düstere Tunnel, die direkt ins Jenseits führen könnten. Was sie dort entdecken, könnte die Geschichte der Menschheit für immer verändern.

Umso ironischer ist es, dass eine der zentralen Figuren der Geschichte gar kein Mensch ist: Immer wieder rückt der Film den Androiden David (Michael Fassbender) in den Vordergrund und lässt uns rätseln, was seine wahren Beweggründe sind. Nicht zuletzt scheint jede Person an Bord der Prometheus ein Geheimnis zu haben.

Am Samstagabend bei Amazon Prime: Prometheus garantiert puren Sci-Fi-Blockbuster-Bombast

Fortan wühlen wir uns gemeinsam mit den Figuren durch ein Labyrinth aus mächtigen Bauten und verblüffenden Sci-Fi-Panoramen. Regisseur Ridley Scott versteht Prometheus als Grenzgang am Abgrund der Schöpfung. Kommt man anfangs aus dem Staunen nicht heraus, übernehmen bald unheimliche Bilder das Geschehen.

Prometheus verwandelt sich in einen fiesen Survival-Horror-Thriller, der keine Gefangenen macht. Im Hinblick auf das dazugehörige Franchise dürfte das niemanden überraschen: Erzählt wird hier die Vorgeschichte der Alien-Filme. Doch keine Angst, ihr müsst keinen davon gesehen haben, um die Handlung von Prometheus zu verstehen.

Taucht einfach ein in dieses mitreißende Abenteuer, das 124 Minuten lang die Spannung hält und stylishes Blockbuster-Kino auf höchstem Niveau liefert. Handgemachte und computeranimierte Effekte verschwimmen mit dem Überlebenskampf, während wir uns durch unglaublich detaillierte wie unheimliche Sets bewegen.

Auch bei Amazon Prime: Eines der ganz großen Sci-Fi-Meisterwerke

Die Bilder sind wuchtig, offenbaren aber auch Platz für Intimität, wenn existenzielle Fragen gestellt werden und den Figuren bewusst wird, wie klein sie in diesem riesigen Universum sind. Eine packende Filmerfahrung, die bis zur letzten Sekunde fesselt – damit dürfte einem guten Filmabend am Samstag nichts mehr im Weg stehen.