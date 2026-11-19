Wem am Sonntagabend der Weg ins Kino zu weit ist, kann sich auch entspannt bei Netflix die volle Blockbuster-Dröhnung abholen. Im Stream ist es ein prächtiges Exemplar des unbändigen Krawalls.

Seit fast zwei Dekaden bringt die Transformers-Reihe die große Leinwand zum Beben – und in Verlängerung auch das Heimkino-Setup in eurem Wohnzimmer. Kaum ein anderes Franchise steht dermaßen für entfesselten Blockbuster-Bombast wie die epochalen Begegnungen zwischen Autobots und Decepticons auf der Erde.

Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend den ersten Teil des Spektakels in voller Pracht erleben: 144 Minuten, die euch richtig durchschütteln werden. Sobald die Alien-Roboter den blauen Planeten erreichen, ist kein Bauwerk mehr sicher. Regisseur Michael Bay hat jedoch nicht nur eine endlose Zerstörungsorgie inszeniert.

Sci-Fi-Kracher bei Netflix: Transformers beginnt wie ein Spielberg-Film, ehe der Bay-Wahnsinn übernimmt

Entgegen aller Effekte bildet tatsächlich eine Coming-of-Age-Geschichte den Kern des ersten Transformers-Films. Mit einem Blick auf den Produzenten des Films könnte man fast meinen, der Pitch lautete einst wie folgt: E.T. mit massiver Action. Denn Steven Spielbergs Name taucht sehr prominent in den Credits auf.

Anstelle des jungen Elliots, der im Garten einen Außerirdischen einsammelt, lernen wir in Transformers den von Shia LaBeouf verkörperten Sam Witwicky kennen. Der redet sich um Kopf und Kragen, um endlich sein erstes eigenes Auto zu bekommen, damit er seinen Schwarm, Mikaela Banes (Megan Fox), beeindrucken kann.

Unter der Motorhaube wartet jedoch eine Überraschung: Der 1975 Chevrolet Camaro ist in Wahrheit nur Tarnung für einen Autobot namens Bumblebee (Mark Ryan). Ehe sich Sam versieht, findet er sich inmitten eines Roboterkriegs wieder, in dem Optimus Prime (Peter Cullen) gegen den fiesen Megatron (Hugo Weaving) in die Schlacht zieht.

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Transformers ist ein purer Rausch aus Bewegungen

Es dauert nicht lange, bis die vermeintliche Vorstadtidylle, wie wir sie in zahlreichen Spielberg-Filmen gesehen haben, einem Schlachtfeld in Downton Los Angeles weicht, das komplett von Michael Bay kontrolliert wird. Der Krawall-Maestro beschwört ein Action-Inferno in glühenden Bildern herauf, das vor allem von seiner Bewegung lebt.

Ständig verwandelt sich hier etwas: Autos, Kampfjets und ... Dosenautomaten mit Mountain Dew – so viel zum Thema Vulgar Auteurism. Bay zerlegt hemmungslos alles, was ihm in die Quere kommt, transportiert gleichzeitig aber auch ein verblüffend gutes Gefühl für das grenzenlose Tohuwabohu im saftigen Teal-und-Orange-Gewand.

Natürlich ist ein von Bay inszenierter Transformers-Film eine Reizüberflutung in jeder Hinsicht, die von schnellen Schnitten und schwindelerregenden Einstellungen getragen wird. Am Ende geht es weniger darum, ob man sich in dieser Action gut orientieren kann, sondern ob man sie in ihrer unbändigen Wucht spüren kann.

Auch bei Netflix: Einer der besten Blockbuster der letzten Jahre

Transformers ist eine Einladung, sich in einer der radikalsten Ausformulierungen des modernen Blockbuster-Kinos zu verlieren, das aus filmischer Sicht erstaunlich gut den Test der Zeit besteht. Wo viele große Filme in CGI-Matsch versinken, balanciert Bay einen messerscharfen Effekt nach dem anderen, sodass man nur staunen kann.