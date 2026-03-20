Dieser Sci-Fi-Film bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Unglaubliche Bilder, an denen man sich gar nicht sattsehen kann

Für den Samstagabend hält Amazon Prime einen ganz besonderen Science-Fiction-Film bereit. Es handelt sich um einen wegweisenden Klassiker des Genres und ein unsterbliches Meisterwerk.

Wenn ihr euch am Wochenende in den Untiefen einer futuristischen Metropole verlieren wollt, solltet ihr unbedingt einen Blick ins Streaming-Programm von Amazon Prime werfen. Dort versteckt sich neben vielen neuen Titeln auch ein sagenhafter Sci-Fi-Klassiker. Nur wenige Filme haben das Genre so geprägt wie er.

Die Rede ist von Blade Runner, einer extrem düsteren Vision unserer Zukunft. Das von Ridley Scott geschaffene Werk zieht seit über vier Dekaden Filmfans rund um den Globus in den Bann. Obwohl wir das Jahr, in dem Blade Runner spielt, längst erreicht haben, beweist dieses Sci-Fi-Meisterwerk eine zeitlose Qualität.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Einer der besten Science-Fiction-Filme der Geschichte

Los Angeles im Jahr 2019: Vergessen sind die Sonnenuntergänge, die sich einst über die Großstadt legten. Stattdessen hat sich der Himmel verdunkelt und ein ewiger Regen legt sich über monströse Bauten, die bis in den Himmel ragen. Umso tiefer können wir in die Schluchten dieser Welt eindringen und ihre Geheimnisse entschlüsseln.

Rick Deckard (Harrison Ford) schleppt sich als sogenannter Blade Runner durch die Straßen. Sein Leben lang hat er damit verbracht, Replikanten zu jagen. Hierbei handelt es sich um Androiden, die echten Menschen verblüffend ähnlich sehen. Ohne spezifische Tests können Unterschiede gar nicht mehr ausgemacht werden.

Als eine von Roy Batty (Rutger Hauer) angeführte Gruppe an Nexus-6-Modelle ausbüchst, kehrt Deckard aus dem Ruhestand zurück, um die künstlichen Geschöpfe in ihre Bahn zu weisen. Dabei stolpert er über eine Verschwörung, die an unheimliche Orte bringt und die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen lässt.

Am Samstagabend bei Amazon Prime: Ridley Scotts Blade Runner überwältigt mit seinen Bildern

Blade Runner ist einer dieser hypnotisierenden Filme, die einen beim Schauen komplett verschlingen. Sehr lose basierend auf Philip K. Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen? hat Scott ein Sci-Fi-Epos kreiert, das sich in der Tradition des Film noir sieht und mit einer unheimlich dichten Atmosphäre daherkommt.

Von den neondurchfluteten Bildern, in denen uns Kameramann Jordan Cronenweth jedes kleine Detail dieser faszinierenden Welt zeigt, bis zur einnehmenden Filmmusik von Vangelis, der einen immer weiter in ein dystopisches Labyrinth lockt, aus dem es kein Entkommen gibt: Blade Runner ist eine pure filmische Erfahrung.

Dass der Film bereits 1982 ins Kino kam, ist ihm kaum anzumerken. Echte Sets, Minaturen und Effekte gehen nahtlos ineinander über. Jede Einstellung fühlt sich an, als würde man selbst durch die verregneten Straßen laufen und den nassen Asphalt unter sich spüren. Selten wurde Science-Fiction dermaßen immersiv in Szene gesetzt.

Blade Runner lebt von seiner bis heute unübertroffenen Stimmung. Ein Film, in den manund alles um sich herum vergessen kann. Perfekt also für einen Samstagabend, an dem nicht schon in wenigen Stunden der Wecker wieder klingelt. Ihr könnt sogar im Anschluss die Fortsetzung Blade Runner 2049 schauen.