Dieser Star hat 1000 Dollar verloren, weil er auf den großen Oscar-Verlierer gewettet hat

Mit 9 Nominierungen und keinem einzigen Gewinn gibt es einen großen Verlierer der Oscars 2026: Marty Supreme. Einer der Stars hat deswegen sogar eine Menge Geld verloren.

Die Oscars 2026 sind in der vergangenen Nacht in Los Angeles vergeben worden. Während One Battle After Another und Blood & Sinners zu den großen Gewinnern des Abends gehören, gibt es einen eindeutigen Verlierer: Das unkonventionelle Sportdrama Marty Supreme mit Timothée Chalamet ging für gleich neun der begehrten Goldjungen ins Rennen und konnte keinen einzigen mit nach Hause nehmen. Beinahe schon ein Metakommentar, wenn man sich den Inhalt des Films anschaut.

Marty Supreme sorgte jedoch nicht nur für einen Oscar-Verlust. Auch Schauspieler Kevin O'Leary musste für diesen Verlust bitter bezahlen.

Oscar-Verlierer: Marty Supreme-Star Kevin O'Leary hat 1.000 Dollar auf Timothée Chalamet gewettet

Kevin O'Leary ist in Marty Supreme als zwielichtiger Geschäftsmann Milton Rockwell zu sehen und teilt die Leinwand in vielen Szenen mit Protagonist Timothée Chalamet. Von dessen Schauspielleistung war der Shark Tank-Star letztendlich so überzeugt, dass er 1.000 US-Dollar darauf wettete, dass Chalamet den Oscar als bester Hauptdarsteller mit nach Hause nimmt. So erklärte er auf dem roten Teppich vor der Verleihung gegenüber Variety :

Er ist ein toller Typ. Ich habe grade 1.000 Dollar bei Kashi darauf gewettet, als ich hier reingegangen bin, dass er gewinnen wird.

Dabei habe er keinen Zweifel daran gehabt, dass die jüngsten Kontroversen um Chalamet dem Dune-Star den Sieg kosten könnten:

Ich weiß, dass die Votings lange bevor diese Kontroverse passiert ist, zu Ende waren. Der Junge ist super. Er hat dort falsche Anschuldigungen bekommen. Und übrigens, hat er ziemlich Werbung für die Oper und das Ballet gemacht.

Haben die Kontroversen um Timothée Chalamet ihm den Oscar gekostet?

In einem Interview mit Matthew McConaughey für Variety sagte Timothée Chalamet vor wenigen Wochen, dass er nicht im Bereich Oper und Ballet arbeiten wolle: "Ich will nicht im Ballet oder der Oper arbeiten, wo es heißt, 'Hey, halte das am Leben, auch wenn sich dafür niemand mehr interessiert.'" Die Aussage hat im Nachgang für viel Kritik gesorgt, da sie bei vielen den Eindruck erweckte, Chalamet würde auf die beiden Künste herabschauen.

Dass Chalamets Aussage die Oscar-Votings nicht mehr beeinflusst haben kann, so wie O'Leary es beschreibt, ist jedoch nicht ganz richtig. Das Interview mit Chalamet wurde am 24. Februar veröffentlicht, die finalen Oscar-Vortings gingen offiziell noch bis zum 5. März. Ob die Aussage die Votings aber tatsächlich beeinflusst hat, kann nur gemutmaßt werden.

Fakt ist, dass Chalamet den Oscar letztendlich an Sinners-Star Michael B. Jordan verloren hat – und Kevin O'Leary damit 1.000 Dollar. Der TV-Star wird es hoffentlich verschmerzen können.