Dieser Star lebte in seinem Auto und spielte dann im erfolgreichsten Film aller Zeiten die Hauptrolle

Vor Avatar war Sam Worthington noch weitestgehend unbekannt. Doch James Cameron erkannte in ihm das Potenzial, seine Avatar-Vision zu tragen.

Den Erfolg der meisten Filmschaffenden kann man auf einen Film zurückführen. Bei James Cameron war es Terminator, der ihn zum Durchbruch verhalf. Für Sam Worthington war es Avatar – Aufbruch nach Pandora. Davor hat der Australier mit britischen Wurzeln bereits mehr als 10 Jahre als Schauspieler gearbeitet, doch die Filme waren keine großen Blockbuster oder Kultfilme. Das änderte sich, als Cameron auf ihn aufmerksam wurde – und ihm die Rolle anbot, die sein Leben verändern sollte.

Sam Worthington hatte nie geplant, Schauspieler zu werden – und wurde Hauptdarsteller in Avatar

Eine Sache, die James Cameron und Sam Worthington verbinden, ist ihr Bezug zur Arbeiterklasse. Vor seiner Karriere als Schauspieler arbeitete Worthington als Maurer. Laut einem Artikel der London Free Press war es eine damalige Freundin, die ihn eher zufällig zum Schauspiel brachte. Er sollte sie eigentlich nur als moralische Stütze begleiten, doch dann wurde ihm eine Rolle angeboten.

Seitdem hat sich sein Leben zweimal geändert. Zunächst nahm er kleinere Rollen in Film und Fernsehen an, doch der Durchbruch blieb aus. Dann lernte er Cameron kennen. Zu diesem Zeitpunkt lebte Worthington in seinem Auto, wie Cameron der London Free Press verriet. Als Worthington die Rolle angeboten wurde, hatte er allerdings eine Bedingung.

Er sagte, er brauche eine Woche, um seine Bremsen reparieren zu lassen.

Für Cameron war klar, dass er jemand Besonderes gefunden hatte. Für ihn war der damals 33-jährige ein Mann, der sowohl authentisch und tough war als auch emotional zugänglich. Diese Qualitäten machten Worthington zu einem perfekten Kandidaten für die Hauptrolle in Avatar.

Die ersten Probeaufnahmen für Avatar waren nicht sehr prunkvoll

Schnell änderte sich das Leben für Sam Worthington nicht. Nachdem er die Rolle erhalten hatte, zeugte noch nicht viel davon, dass er Teil des bis dato erfolgreichsten Films aller Zeiten werden würde. Gemeinsam mit Cameron und Co-Star Zoe Saldana drehte er einige Probeaufnahmen auf Hawaii.

Wir mussten Schwänze, Ohren und einen dünnen G-String tragen und halbnackt herumlaufen und so tun, als wären wir unsere Figuren.

Dies blieb natürlich nicht unbeobachtet und jemand sprach Worthington darauf an. Der erklärte dem Passanten, was sie taten und zeigte auf Cameron, dem Regisseur des Films. Für den Passanten sah das wohl nicht nach Hollywood aus, denn er erwiderte: "Er ist seit Titanic einen langen Weg nach unten gegangen. Armer Kerl."

Dieser Artikel erschien erstmals im Oktober 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.