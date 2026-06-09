Dieser Streaming-Star ist ein Publikumsmagnet auf Netflix und Amazon: Im Kino geht sein Film aber gerade völlig unter

Er ist ein riesiger Star auf Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime Video. Mit seinem aktuellen Blockbuster könnte es allerdings deutlich besser laufen.

Manchmal lässt sich vielversprechender Ruhm nicht so leicht von einer Bühne auf die andere übertragen, wenn man nicht gerade Robert Pattinson heißt. Davon kann grad vor allem der durch Streaming-Erfolge berühmt gewordene Schauspieler Nicholas Galitzine ein trauriges Lied singen. Der Brite startete mit VoD-Hits wie Purple Hearts auf Netflix oder Als du mich sahst auf Amazon Prime Video durch – vor allem bei einem jungen, weiblichen Publikum. Mit seinem Kino-Blockbuster Masters of the Universe, der vor allem ältere Männer anspricht, läuft es aktuell aber weniger stark.

Masters of the Universe mit Netflix-Star Nicholas Galitzine hat im Kino kaum eine Chance

Mit Masters of the Universe von Regisseur Travis Knight tritt Galitzine in die Fußstapfen seines Vorgängers Dolph Lundgren. Dabei spielt er nicht nur dieselbe Rolle als muskulöser He-Man, sondern erleidet an den Kinokassen einen ähnlich ernüchternden Flop. Laut Variety spielte das neue Fantasy-Abenteuer am ersten Wochenende gerade mal 29 Millionen in der US-Heimat und global insgesamt 54 Millionen US-Dollar ein. Ein Trauerspiel, bedenkt man das recht üppige Budget von etwa 200 Millionen.

Als Produktion von Sony und Amazon MGM setzt man hinter den Kulissen womöglich auf die Zweitauswertung via Amazon Prime Video und verzichtete in Frankreich sogar ganz auf eine Lichtspielhauspremiere. Bei einem Blockbuster dieser Größenordnung hatte man sich garantiert trotzdem mehr erwartet, zumal sicherlich weitere hohe Millionenbeträge ins Marketing geflossen sind. Über das in den drei Post-Credit-Szenen vorbereitete Sequel, das noch nicht bestätigt ist, darf man sich also durchaus Sorgen machen.

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Horror-Hypes statt He-Man sind angesagt

Das Masters of the Universe-Publikum bestand laut Variety zu 66 Prozent aus Männern, die im Schnitt eher weniger mit der früheren Arbeit von Nicholas Galitzine vertraut sein dürften, und zu 40 Prozent aus Menschen über 45 Jahren, die aus Nostalgie für die Spielzeuge und Cartoons ins Kino gegangen sind. Das jüngere Publikum hat es eher in die beiden (sehr viel günstiger produzierten) Horror-Hype-Titel des Sommers gezogen: Backrooms und Obsession. Gegen die hat nicht mal der aktuelle Star Wars-Blockbuster eine Chance – der schwächelnde He-Man ist also zumindest in guter Gesellschaft.

Einer, der es bisher auch nicht ganz geschafft hat, sich ein Massenpublikum für alle erdenklichen Zielgruppen zu erschließen, ist Galitzines Kollege Noah Centineo, der seine Karriere als Netflix-Schwarm aus To All the Boys I've Loved Before begann und sich nach seiner Agentenserie The Recruit aktuell weiter aufpumpt, um der nächst Rambo zu werden. Wir werden sehen, wie das für ihn läuft. Fun-Fact: Er war ursprünglich in der Rolle des neuen He-Man vorgesehen.

Wer dem Helden von Eternia und seinem aktuellen Darsteller Nicholas Galitzine doch noch eine Chance geben möchte, kann sich Masters of the Universe seit dem 4. Juni dieses Jahres im Kino ansehen. Die Kritiken und Publikumsreaktionen fallen immerhin eher positiv aus, auch wenn die Leute nicht in Scharen Tickets lösen.