Dieser Superstar war 3 Sekunden in Spider-Man zu sehen und keinem ist es aufgefallen: "23 Jahre lang habe ich es nicht einmal bemerkt"

Einen geradezu legendären Star angelte sich der erste Spider-Man-Film. Die Ironie – niemand scheint ihre Anwesenheit überhaupt wahrgenommen zu haben.

Wer sich an Sam Raimis legendäre Comic-Verfilmung Spider-Man erinnert, wird unwillkürlich an Tobey Maguire und Kirsten Dunst denken. Dabei hat sich während der Filmproduktion von 2002 noch ein ganz anderer Star vor die Kamera geschlichen. In den drei Sekunden habt ihr vermutlich nicht erkannt, wer das wirklich ist.

Xena-Darstellerin Lucy Lawless ist in Spider-Man 3 Sekunden als Punkerin zu sehen

Wie Reddit-Fans kürzlich feststellten , gab es in dem 2002 erschienenen Film Spider-Man einen Gastauftritt der berühmten Schauspielerin Lucy Lawless. Sie trat seit 1980 in einer Vielzahl von Film- und Fernsehproduktionen auf.

Ihr bekanntester Auftritt ist zweifelsfrei die Rolle der Xena in der Fantasy-Serie Xena - Die Kriegerprinzessin. Darin zieht sie nach einer dunklen Vergangenheit als Gesetzlose an der Seite der Bardin Gabrielle durch das antike Griechenland und versucht, Menschen in Not zu helfen. Zu Xena gehörte ein sehr spezifischer Look, für den Lawless heute noch bekannt ist.

In Spider-Man hat Lucy Lawless' namenlose Figur mit roter Kurzhaarfrisur das Schwert gegen eine Kippe eingetauscht und hat – im starken Kontrast zu ihrer Rolle in Xena – ein punkiges Aussehen.

In einer kurzen Sequenz, in der Bürger:innen von New York nach ihren Held:innen gefragt werden, kommt sie ebenfalls zu Wort. Ihr trockener Kommentar zu Spider-Man: „Ein Typ mit acht Händen? Klingt heiß.“ Da Sam Raimi lange Zeit Produzent bei Xena war, ist es kein Wunder, dass er den Superstar auch zu einem anderen Projekt überreden konnte.

Seht Lucy Lawless' Kurzauftritt als Punkerin in Spider-Man:

Bei Reddit wundern sich Spider-Man-Fans, dass ihnen das all die Zeit nicht aufgefallen ist:

Das Make-up und das gesamte Outfit verändern sie so sehr, dass ich jahrzehntelang nicht einmal wusste, dass sie es war, lol.

Und ein weiteres Reddit-Mitglied gab unumwunden zu:

23 Jahre lang habe ich es nicht einmal bemerkt.

Leicht ironisch meinte noch jemand:

Ich wusste, dass sie regelmäßig bei Raimi mitspielt. Ich wusste nur nicht, dass sie so regelmäßig mitspielt.

Beispielsweise war sie auch in Sam Raimis Tanz der Teufel-Serie Ash vs Evil Dead als Gegenspielerin zu sehen, die in den 2010er Jahren lief.

Lucy Lawless ist natürlich auch nach wie vor im Filmgeschäft aktiv: Erst 2024 erschien mit Don't Look Away ihr selbst inszenierter Dokumentarfilm. Seit 2019 spielt sie die Hauptrolle in der Serie My Life is Murder, die in Deutschland leider nicht verfügbar ist.