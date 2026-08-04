Dieser True-Crime-Thriller bei Netflix ging mir richtig unter die Haut: Er erzählt von einer heftigen Mordserie, die jahrelang unbemerkt blieb

Unser heutiger Streaming-Tipp bei Netflix: Anna Kendrick liefert einen spannenden True-Crime-Thriller, der lange nachwirkt – er beruht auf einer wahren Geschichte.

Mit The Dating Game Killer, den ihr aktuell bei Netflix streamen könnt, befreite Regisseurin Anna Kendrick (Pitch Perfect, Stowaway) einen intensiven Thriller von der legendären Blacklist (angeblich) unverfilmbarer Drehbücher und zeigt eindrucksvoll, wie es eben doch funktioniert.

Darum geht's in The Dating Game Killer bei Netflix

Im Los Angeles der 1970er Jahre versucht Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) erfolglos, sich als Schauspielerin in Hollywood zu etablieren. Verzweifelt willigt sie ein, bei der Show The Dating Game mitzuwirken, und gerät an den Kandidaten Rodney Alcala (Daniel Zovatto).

Rodney ist charmant, zuvorkommend – und ein Serienmörder. Davon ahnt Cheryl aber nichts. Ganz im Gegensatz zu Laura (Nicolette Robinson), die zufällig an jenem Abend im Publikum sitzt und mit Rodney entsetzt den Mörder einer Freundin identifiziert.

Während Cheryl und Rodney sich vor laufender Kamera annähern, versucht Laura hinter den Kulissen verzweifelt, ihre Entdeckung zu melden. Gleichzeitig zeigen Rückblenden aus Rodneys Vergangenheit dessen Verbrechen – und verdeutlichen, in welcher Gefahr Cheryl sich befindet.

The Dating Game Killer erzählt von einem wahren Verbrechen und bietet 94 Minuten atemlose Spannung

Kendricks Regiedebüt The Dating Game Killer beruht auf wahren Begebenheiten. Bei Rodney handelt es sich nicht um keine Erfindung von Drehbuchautor Ian MacAllister McDonald, sondern um einen real existierenden Serienmörder aus den 1970ern. Gänsehaut-Potenzial ist also garantiert.

Kendricks atmosphärisch dichte Inszenierung führt uns (nicht unbedingt in linearer Reihenfolge) durch Rodneys Begegnungen mit seinen späteren Opfern. Dabei stellt sich die Frage, wann und von wem er endlich zu Fall gebracht wird, immer dringender.

Obwohl die Regisseurin bewusst auf grafische Gewaltdarstellungen verzichtet, bleiben wir von dem Horror nicht verschont und fiebern hilflos mit. Zu erschreckend ist Rodneys Verwandlung von einem sympathischen Freigeist und Künstler zu einem gefühlskalten Mörder.

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Thriller-Tipp bei Netflix: The Dating Game Killer liefert True Crime mit Einfühlungsvermögen

Im Zusammenhang mit einem True-Crime-Thriller von Einfühlungsvermögen zu sprechen, mag sich seltsam anhören, beschreibt aber neben einer soliden Spannungskurve die zweite große Stärke dieses Films. Anna Kendrick inszeniert The Dating Game Killer eindeutig aus der Perspektive jener Frauen, denen Rodney den Tod brachte.

Wir erleben alle diese Frauen kurz vor ihrem Tod, erfahren über Rodney, wer sie sind und was sie tun. Ihr Leiden wird nicht ausgeschlachtet. Die Kamera entfernt sich jedes Mal bewusst, sobald Rodney zum Angriff übergeht. Hierdurch verschwinden sie nicht als gesichtslose Opfer, sondern bleiben uns in Erinnerung.

Anna Kendrick stellt uns als Publikum die Frage, was es bedeutet, wenn eine solche Mordserie sich über Jahre fortsetzt, ohne dass es auffällt. Das Ergebnis geht tief unter die Haut.

The Dating Game Killer, übrigens auch bekannt unter dem Titel Woman of the Hour, hatte seine Premiere am 8. September 2023 auf dem Toronto International Film Festival. Aktuell könnt ihr den Thriller bei Netflix streamen.