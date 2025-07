Dieser TV-Skandal sorgt für Gänsehaut: Echter Mörder war im ZDF zu Gast und führte ganz Deutschland hinters Licht

Dieser TV-Skandal sorgt für Gänsehaut: Bei der beliebten ZDF-Show Aktenzeichen XY ist ein waschechter Mörder zu Gast und niemand hat es geahnt. Ganz Deutschland glaubte seine Lügen, dann flog die Wahrheit auf.

Manchmal schreibt das echte Leben Geschichten, die schauriger sind als jeder Thriller. So auch dieses wahre Verbrechen, das im Live-TV für einen unvergesslichen Gänsehautmoment sorgte: Ein echter Mörder war zu Gast bei der ZDF-Show Aktenzeichen XY … ungelöst und führte ganz Deutschland hinters Licht.



Bei Aktenzeichen XY gab er sich als Unschuldslamm: Diese dreisten Lügen glaubte ganz Deutschland

Wir schreiben das Jahr 2012. Die 26-jährige Regensburgerin Maria Baumer verschwindet spurlos, als sie bei ihrem Verlobten zu Besuch ist. Als dieser vom Joggen zurückkehrt, sei die Verlobte einfach fort gewesen. Maria Baumers Familie ist vollkommen verzweifelt und tut alles dafür, mehr über den Verbleib der Verschwundenen herauszufinden. Auch der Verlobte zeigt sich besorgt, denn eigentlich sollte das junge Paar in nur wenigen Monaten heiraten.

Die junge Frau wird von ihrer Zwillingsschwester vermisst gemeldet, doch weiterhin bleibt sie wie vom Erdboden verschluckt. Im Oktober 2012 beschließt Marias Schwester gemeinsam mit dem Verlobten bei Aktenzeichen XY aufzutreten, um die Öffentlichkeit auf das rätselhafte Verschwinden aufmerksam zu machen.

Im TV-Studio gibt sich der Verlobte als gebrochener Mann: "Man kann es nicht in Worte fassen. Es war die ersten Wochen schon schlimm, wo man nichts wusste." Die Verzweiflung sei mit jeder vergangenen Woche größer geworden, so der Mann im Studio.

Besonders dreist: Für die Show wird er dabei gefilmt, wie er für seine Verlobte in der Kirche betet: "Ich versuche ihr durch Wünsche oder Gebete Kraft zu schicken. Oder einen Wunsch zu schicken, dass sie sich meldet." Im Studio ahnte keiner, dass Maria zu diesem Zeitpunkt längst tot ist – und ihr eigener Mörder sich als Unschuldslamm ausgibt.



Gänsehaut pur: Der wahre Täter saß im ZDF-Studio und hat alle getäuscht

Ein Jahr lang blieb die junge Frau verschwunden, dann kam es zum grausigen Fund: Pilzsammler fanden die sterblichen Überreste der Vermissten in einem abgelegenen Waldstück. Rasch wird klar, wer das Verbrechen begangen haben soll: Maria Baumers Verlobter. Auf dem Computer des jungen Mannes seien Suchanfragen gefunden worden, die eindeutig belegen, dass er über "den perfekten Mord" recherchiert habe. 2020 wurde der Verlobte letztlich zu lebenslanger Haft verurteilt; vor Gericht konnte eindeutig bewiesen werden, dass er die kaltblütige Tat begangen haben soll.

Aktenzeichen-Moderator Rudi Cerne zeigte sich geschockt darüber, dass er im Studio einen waschechten Mörder zu Gast hatte: "Ich kann Ihnen sagen, die ganze Situation ging mir im Nachhinein natürlich unter die Haut. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das alles eine glatte Lüge war."

Ein Lichtblick dürfte ihn aber beruhigen. Denn die Aufnahmen aus der ZDF-Show seien vor Gericht gegen den Täter verwendet worden, wie Cerne im primsa-Podcast verriet:

Die Gerichtsreporterin hat mir gesagt, dass vor Unfassbarkeit ein Raunen durch die Menge gegangen ist, als dieses Video gezeigt wurde.

Hier hat ZDFinfo den skandalösen Fall analysiert:

Aktenzeichen XY: So könnt ihr die Show gratis schauen

In den letzten Jahren boomt die Berichterstattung über wahre Verbrechen. Aktenzeichen XY gibt es aber schon deutlich länger als den True Crime-Trend. Die Show läuft bereits seit 1967 im TV. Die nächste Folge wird am Mittwoch, dem 22.01.2025, um 20:15 Uhr im ZDF gesendet. Ältere Folgen können gratis in der ZDFmediathek gestreamt werden.