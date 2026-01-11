Dieser versaute Film machte das Publikum so wütend, dass es Stinkbomben im Kino zündete und noch Schlimmeres tat

Urin statt Popcornreste auf dem Kinosessel? Das gab es tatsächlich vor über 50 Jahren beim Skandalfilm Die Geschichte der O. Der Erotik-Klassiker löste einst nämlich heftige Publikumsreaktionen aus.

Als 2015 die Bestseller-Adaption Fifty Shades of Grey in die Kinos kam, gingen verschiedene Frauenrechtsgruppen auf die Barrikaden und riefen zum Boykott des Erotikfilms auf. Der Vorwurf: Der Streifen glorifiziere und verharmlose sexuelle Gewalt gegen Frauen und verkaufe eine missbräuchliche Beziehung als reizvolle Romanze. Die Proteste griffen zwar global um sich, äußerten sich aber im Allgemeinen noch recht friedlich, verglichen mit einem ähnlichen Fall vierzig Jahre zuvor.

Denn bereits 1975 sorgte ein Film mit Sadomaso-Thematik für kontroverse Reaktionen in der Gesellschaft: Dabei handelte es sich um das französische Erotikdrama Die Geschichte der O., das auf dem gleichnamigen Roman von Dominique Aury basiert. Auch hierzulande demonstrierten Feminismus-Aktivistinnen auf teils extreme Art und Weise gegen das Werk von Regisseur Just Jaeckin (Emmanuelle).

Stinkbomben- und Pinkel-Protest: Die Geschichte der O. wurde zum Skandalfilm

Gegen Ende der Sexwelle der 1970er-Jahre, die unter anderem eine ganze Reihe an pseudo-aufklärerischen Erotikfilmen hervorbrachte, fand schließlich auch die deutlich hochwertigere Produktion Die Geschichte der O. ihren Weg in die deutschen Lichtspielhäuser.

Das Werk erzählt von der submissiven Pariser Modefotografin O. (Corinne Clery), die sich von ihrem dominanten Freund René (Udo Kier) auf ein Schloss bringen lässt, wo sie zu einer komplett unterwürfigen Sexsklavin ausgebildet werden soll. Aus Liebe zu ihm willigt sie ein und erfährt dort fortan permanente Erniedrigungen sowie körperliche Misshandlungen. Schlussendlich übergibt René sie seinem Mentor Sir Stephen (Anthony Steel) als "Geschenk", wodurch O. jegliche restliche Selbstbestimmung aufgibt.

Es braucht angesichts dieser Handlung nicht viel Fantasie, um sich den damaligen Aufschrei innerhalb feministischer Bewegungen vorzustellen. Diese sahen in Die Geschichte der O. einen skandalösen Film, der die Degradierung des weiblichen Geschlechts zum reinen Lustobjekt propagiere.

Die darauf folgenden Protestaktionen gegen die Veröffentlichung der Romanverfilmung gerieten dementsprechend drastisch: Wie Der Spiegel berichtet, wurden bei diversen Vorführungen Stinkbomben gezündet, Farbeier geworfen, Buttersäure verschüttet oder sogar auf Kinosessel uriniert.

Nach 26 Jahren auf dem Index: Die Geschichte der O. gilt heute als Erotik-Klassiker

Die Ekel-Maßnahmen konnten jedoch nicht verhindern, dass Die Geschichte der O. zu einem absoluten Erfolg in Deutschland wurde. Laut Inside Kino sammelte der Film über 2,2 Millionen Zuschauer:innen und schaffte es damit in die Top 10 des Jahres 1975.

Das von den Protestlerinnen ersehnte Verbot des Streifens erfolgte schließlich dennoch, allerdings erst sieben Jahre später. 1982 landete das SM-Geplänkel auf dem Index, wo es bis 2008 verweilen musste. Seitdem darf das einstige Skandalwerk wieder ungekürzt vertrieben werden. Mittlerweile gilt Die Geschichte der O. sogar als Klassiker des Erotikfilms, von dem sich u. a. Regie-Legende Stanley Kubrick für eine Szene seines Genre-Verwandten Eyes Wide Shut inspirieren ließ.

Nach heutigen Maßstäben ist Jaeckins Film ohnehin weniger als unsittliche Pornografie zu bezeichnen, sondern höchstens als überzeichneter Erotik-Kitsch. Das darin gezeigte Frauenbild bleibt aber zweifellos weiterhin diskussionswürdig.