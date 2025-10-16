Dieser versaute TV-Moment ist seit 25 Jahren unvergessen: So kam es zum ersten Schäferstündchen im deutschen Fernsehen

Vor 25 Jahren kam es beim Reality-Hit Big Brother zum allerersten Geschlechtsverkehr vor laufender Kamera im deutschen TV. Wir erinnern uns an den pikanten Skandalmoment zurück.

Dass es im Reality-TV auch mal prickelnd zur Sache geht, ist längst nichts Neues mehr. Doch vor 25 Jahren sah das noch ganz anders aus: In der allerersten Big Brother-Staffel kam es zum ersten Schäferstündchen im deutschen Live-TV – und ganz Deutschland hielt den Atem an. Wir blicken zurück auf den pikanten Schockmoment.

Versaute Premiere bei Big Brother: Dieser intime Moment sorgte für Schlagzeilen

Als im Jahr 2000 zum ersten Mal die Reality-Show Big Brother über unsere Bildschirme flimmert, ist ganz Deutschland wie gebannt. Selten hat es einen derartigen Medien-Hype gegeben, denn wirklich jeder wollte dabei sein, als zum ersten Mal wildfremde Normalos in einem überwachten Container an ihre Belastungsgrenzen getrieben wurden.

An Tag 24 kam dann der Moment, der die deutsche TV-Landschaft für immer verändern würde: Die Teilnehmer*innen Alex Jolig und Kerstin Klinz vergnügten sich heimlich unter der Bettdecke, während ihre Container-Kolleg:innen im selben Raum schliefen. Was für uns heute völlig harmlos wirkt, sorgte damals für einen riesigen Skandal, denn viele waren überrumpelt davon, einen derart intimen Moment mit anzusehen. Wer will, kann sich die verruchte Szene selbst ansehen – auch wenn dank der geschickt platzierten Bettdecke vieles der Fantasie überlassen blieb:

Ganz Deutschland rätselt nach Sex-Skandal: Wussten die Big Brother-Stars von den Kameras?

Für Alex Jolig hatte sich der Techtelmechtel-Skandal mehr als gelohnt, denn ganz Deutschland kannte plötzlich seinen Namen. Diese enorme mediale Aufmerksamkeit konnte er nutzen, um sich bis ins große Finale der Staffel vorzukämpfen. Erst nach 69 Tagen schied er aus der Show – auf Platz 3. Nach dem Auszug konnte sich der Realitystar kaum vor Anfragen retten und startete als Sänger und Maler durch.

Was viele jedoch bis heute beschäftigt: Wussten Alex Jolig und seine Container-Geliebte damals von den Nachtsichtkameras im Schlafsaal? Jolig stellte damals klar, dass er den Akt nicht absichtlich zur Schau gestellt hätte. Er habe gedacht, dass im Dunkeln unter der Decke niemand etwas mitbekommen würde – schließlich hatten die liebeshungrigen Turteltauben peinlichst genau darauf geachtet, keine lauten Geräusche von sich zu geben.