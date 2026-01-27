Dieser viel zu unbekannte Action-Thriller ist der absolute Lieblingsfilm von Stephen King

Keine Geistergeschichte und auch kein Serienkiller – Stephen King mag der Meister des Horrors sein, doch sein Lieblingsfilm gehört einem ganz anderen Genre an.

Auch wenn man selbst für ein bestimmtes Genre bekannt ist, kann man andere auch genießen. Selbst Stephen King schreibt nicht nur Gruselgeschichten. Sein Portfolio ist sehr breit gefächert und es ist nicht überraschend, dass er auf mehr als nur Horrorfilme steht. Was sein Lieblingsfilm ist, hat er bereits vor einigen Jahren preisgegeben. Manche Fans dürfte es überrascht haben, dass er dabei Atemlos vor Angst genannt hat.

Für Stephen King ist Atemlos vor Angst besser als das Original

Das British Film Institute bat Stephen King 2017, seine Lieblingsfilme zu nennen. Insgesamt sollte er 8 Filme auswählen, die zu seinen Favoriten gehören. Der Schriftsteller machte dabei deutlich, welcher Film für ihn auf Platz 1 steht:

Mein absoluter Lieblingsfilm – das mag dich überraschen – ist Atemlos vor Angst, William Friedkins Neuverfilmung von Henri-Georges Clouzots Meisterwerk Lohn der Angst. Manche mögen behaupten, Clouzots Originalfilm sei besser; dem muss ich widersprechen.

William Friedkin war auf einem absoluten Höhenflug, als er Atemlos vor Angst aka Sorcerer drehte. Nach French Connection - Brennpunkt Brooklyn und Der Exorzist war er ein gefeierter Regisseur. Mit Atemlos vor Angst legte er dann eine Bruchlandung hin. Der Action-Thriller floppte an den Kinokassen. Es wird vermutet, dass Krieg der Sterne daran einen großen Anteil hatte. Immerhin kamen die Filme zur gleichen Zeit ins Kino und über den Erfolg der Originaltrilogie braucht man wohl kaum zu streiten.

Im Laufe der Zeit erhielt Atemlos vor Angst allerdings die Anerkennung, die er verdient. Immerhin steht der Film bei Rotten Tomatoes bei über 80 Prozent sowohl bei den Kritiken als auch beim Publikum. Und auf IMDb kann sich die Wertung von 7,7 ebenfalls sehen lassen. Der Stoff selbst ist ebenfalls bis heute gut genug, dass sich Netflix letztes Jahr gewagt hat, ihn wieder aufleben zu lassen.

Ein Blick auf Friedkins Version lohnt sich. Dabei sollte man allerdings darauf achten, welche Version man zu sehen bekommt. In Deutschland erschien nämlich eine auf 92 Minuten gekürzte, internationale Version des Films. Dabei wurde auch die Reihenfolge der Ereignisse verändert. Die Originalversion ist 121 Minuten lang und erzählt die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge.

