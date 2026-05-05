Dieser vor 80 Jahren veröffentlichte und mit 7 Oscars ausgezeichnete Film ist etwas in Vergessenheit geraten, aber einer der größten Kriegsfilme aller Zeiten

Bei Kriegsfilmen denkt man an brutale Schlachten und wilde Action. Doch manche Filme betrachten einen ganz anderen Aspekt des Krieges, nämlich dessen Folgen auf Soldaten.

Im Jahr 1946 befand sich Hollywood noch recht am Anfang seiner Filmgeschichte. Gerade mal ein Jahr nach dem Zweite Weltkrieg kam einer der wohl wichtigsten Kriegsfilme aller Zeiten raus. Während sich viele Filme mit den Schwierigkeiten der Ausbildung und vor allem dem Horror der Gefechte auseinandersetzen, hatte Die besten Jahre unseres Lebens von William Wyler einen ganz anderen Ansatz. Er stellt nämlich die Frage, was passiert, wenn die Soldaten nach Hause zurückkehren.

Die besten Jahre unseres Lebens zeigt die körperlichen und psychischen Folgen des Krieges

Krieg, und besonders der Zweite Weltkrieg, ist ein hochkomplexes Thema, das von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann. Nicht zuletzt deshalb nutzt die Filmlandschaft seit fast 100 Jahren diese aufwühlenden Begebenheiten, um Geschichten darüber zu erzählen. Neben den Gefechten und politischen Hintergründen sind besonders die Auswirkungen auf die Soldaten eine oft übersehene Folge.

Die besten Jahre unseres Lebens gehört zu den wenigen Filmen, die sich intensiv damit befassen, was mit Soldaten geschieht, die nach dem Krieg nach Hause zurückkehren. Nach 1945 kehrten täglich 35.000 Soldaten in ihre Heimat zurück. Sie waren gezeichnet von den Schrecken, deren Zeugen sie geworden sind und plötzlich kehrte der Alltag ein. Viele Soldaten waren schwer verletzt, hatten Gliedmaßen verloren oder psychische Schäden davongetragen.

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Genau diese Folgen zeigt auch der Film von 1946, wie unsere internationale Schwesternseite AlloCiné kürzlich berichtete. Er basiert auf dem Roman Glory for Me von MacKinlay Kantor. Darin kehren drei Männer nach Hause zurück. Einer von ihnen ist ein Fremder für die eigene Familie, ein anderer findet sich in einer zerrütteten Ehe wieder. Der Dritte ist ein Matrose, der im Krieg beide Hände verloren hat. Der Film stellt die Frage, wie sich diese Soldaten ein neues Leben aufbauen und ihre Vergangenheit bewältigen können.

Die besten Jahre unseres Lebens hat 7 Oscars gewonnen und ist bis heute relevant

In unserer heutigen Zeit sind psychische Probleme und die Rückkehr aus dem Krieg so aktuell wie damals. Letzteres insbesondere in den USA. Es gibt jedoch kaum einen Film, der die Kombination dieser Themen so auf den Punkt bringt wie Die besten Jahre unseres Lebens. Dafür wurde er 1947 mit sage und schreie sieben Oscars prämiert, darunter Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller (Fredric March) und bestes adaptiertes Drehbuch (Robert E. Sherwood).

Selbst Kriegsfilmdarsteller Tom Hanks bezeichnet ihn als den besten Film über den Zweiten Weltkrieg. Und auch die Kritiken sind hier deutlich. Auf Metacritic liegt der Film bei einem Score von 93 bei 17 Kritiken. Die 60 Userwertungen stehen bei 8.3 von 10. Auch Rottentomatoes zeigt sowohl bei Kritiken als auch beim Publikum deutlich mehr als 90 %.

Mehr dazu: Auch für Francis Ford Coppola gehört Die besten Jahre unseres Lebens zu den Top 10

Nach 80 Jahren scheint der Film im Mainstream in Vergessenheit geraten zu sein, doch wer ihn gesehen hat, ist sich offenbar einig. Die besten Jahre unseres Lebens gehört sicher zu den besten Kriegsfilmen aller Zeiten und hat nichts von seiner Bedeutung verloren.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer internationalen Schwesternseite Allociné erschienen.