Dieser Weltuntergang kostete 125 Millionen Dollar: Heute läuft einer der größten Katastrophenfilme der letzten 25 Jahre im TV

Heute läuft einer der beliebtesten Katastrophenfilme aller Zeiten im TV. Regisseur Roland Emmerich zeigt in seinem teuren Spektakel unter anderem Wirbelstürme, die die USA verwüsten.

Roland Emmerich ist vor allem an Vernichtung interessiert. Das suggeriert zumindest sein Hang zu Katastrophenfilmen, von denen heute eines der packendsten Beispiele im TV läuft: Im laut The Numbers 125 Millionen Dollar teuren The Day After Tomorrow verwandeln diverse Naturkatastrophen die Welt in eine einzige Ruine.

Der Blockbuster läuft am 3. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei Sat.1. Falls ihr da keine Zeit habt und The Day After Tomorrow lieber streamen wollt, habt ihr bei Disney+ im Abo jederzeit die Gelegenheit dazu.

Im TV: Ein Katastrophenfilm-Hit, in der die Menschheit gegen eine neue Eiszeit kämpft

The Day After Tomorrow dreht sich um den Wissenschaftler Jack Hall (Dennis Quaid), der die Menschheit vor katastrophalen klimatischen Entwicklungen zu warnen versucht. Kaum sind seine panischen Versuche an der US-Regierung abgeprallt, bricht auch schon ein monströser Wetterumschwung über die Menschheit herein, die sich vor gigantischen Stürmen und einer neuen Eiszeit schützen muss.

The Day After Tomorrow entwickelt sich mit einem Einspielergebnis von 555 Millionen US-Dollar zum Hit an den Kinokassen. Wie Metacritic zeigt, waren viele Kritiker:innen zwar angetan von den Effekten, bemängelten aber die wissenschaftliche Ungenauigkeit des Films.

Auch interessant:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.