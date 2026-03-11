Dieses Fantasy-Abenteuer spielte fast 1,9 Milliarden ein: Ab heute streamt es erstmals bei Disney+

Fast 1,9 Milliarden US-Dollar hat dieses tierische Fantasy-Abenteuer an den weltweiten Kinokassen eingenommen. Jetzt könnt ihr den Mega-Blockbuster bequem bei Disney+ im Abo schauen.

Fast zehn Jahre mussten Fans von Disneys tierischem Animationsabenteuer Zoomania auf die Fortsetzung warten. Wenn man sich das Einspielergebnis an den weltweiten Kinokassen anschaut, könnte man urteilen: Das Warten hat sich gelohnt. Fast 1,9 Milliarden US-Dollar konnte Zoomania 2 generieren, was die Fantasy-Fortsetzung an die Spitze der erfolgreichsten Filme des Jahres 2025 katapultierte.

Wenn ihr den Mega-Blockbuster im Kino verpasst habt, könnt ihr den Film ab heute bequem in den eigenen vier Wänden im Abo schauen. Denn Zoomania 2 streamt ab sofort bei Disney+.

Fantasy-Abenteuer Zoomania 2: Darum geht's in der Disney-Fortsetzung

In Zoomania 2 sind keine zehn Jahre seit den Ereignissen aus dem ersten Teil vergangen. Stattdessen setzt die Fortsetzung nur wenige Tage später an. Judy und Nick sind das neue Traumduo der Polizei, ecken mit ihrer übereifrigen Art jedoch an und auch untereinander sorgen ihre Unterschiede immer wieder für Konflikte. Als plötzlich eine Schlange in Zoomania auftaucht und ein mysteriöses Buch stiehlt, müssen sie einmal mehr an einem Strang ziehen.

So kommen sie hinter eine große Verschwörung, die Jahrhunderte in der Geschichte der Tiermetropole zurückreicht und geformt hat, welche Tiere an der Macht stehen und welche noch immer aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Werden sie es schaffen, das Geheimnis ans Licht zu bringen und die Dinge richtig zu stellen?

Zoomania 2 wurde von Byron Howard und Jared Bush inszeniert. Letzterer steuerte auch das Drehbuch zum tierischen Fantasy-Abenteuer bei. Ginnifer Goodwin und Jason Bateman kehrten im englischen Original in den Stimmrollen von Judy und Nick zurück, während Everything Everywhere All At Once-Star Ke Huy Quan Neuzugang Gary De'Snake seine Stimme lieh. In der deutschen Synchronfassung wird Gary von Der Kanu des Manitu-Star Rick Kavanian gesprochen.

Zoomania 2 wurde zum erfolgreichsten Film 2025 – und mehr

Nicht nur schaffte es Zoomania 2 mit seinem unglaublichen Einspielergebnis auf den ersten Platz der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres. Auch konnte sich das Fantasy-Abenteuer einen Platz in der Top 10 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten (!) sichern. Dort steht Zoomania aktuell auf Platz 9 und konnte sogar Disney-Kollege Alles steht Kopf 2 verdrängen. Damit ist Zoomania 2 auch der erfolgreichste Disney-Film aller Zeiten.

Mehr:

Darüber hinaus konnte der Film den Rekord für den erfolgreichsten Animationsfilm aus Hollywood aller Zeiten brechen. Außerhalb von Hollywood wird diese Marke von dem chinesischen Fantasy-Animationsfilm Ne Zha 2 gehalten, der rund 2,2 Milliarden US-Dollar einspielen konnte.

Seit dem 11. März könnt ihr euch selbst von Zoomania 2 im Streaming-Abo bei Disney+ überzeugen.

