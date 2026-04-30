Dieses Fantasy-Spektakel bei Disney+ ist die Fortsetzung eines Milliarden-Hits, die alle enttäuscht hat

Die volle Ladung Fantasy-Spektakel gibt es heute bei Disney+. Allerdings konnte dieses Sequel eines Mega-Hits nie an den Milliarden-Erfolg des Vorgängers anschließen.

Beide Filme basieren auf einem Buch von Lewis Carroll und setzen sowohl auf eine absolute Star-Besetzung als auch die volle Fantasy-Dröhnung. Aber trotzdem war Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln von James Bobin bei weitem nicht so beliebt und erfolgreich wie der erste Teil. Den beliebten ersten Teil und die enttäuschende Fortsetzung gibt es bei Disney+.

Darum geht's in der Fantasy-Enttäuschung Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln

Nach langer Abwesenheit kehrt die Titelheldin Alice (Mia Wasikowska) ins Wunderland zurück. Dort herrscht allerdings heilloses Durcheinander und der verrückte Hutmacher (Johnny Depp) ist kaum wiederzuerkennen. Dementsprechend bitten die alten Bekannten von Alice sie, dem Unheil Einhalt zu gebieten.

Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, und zwar erst recht im Wunderland. Aber Alice wäre nicht Alice, wenn sie sich nicht trotzdem ins Abenteuer stürzen würde, um ihr geliebtes Wunderland zu retten. Im Zuge dessen muss sie es sogar mit der Zeit höchstpersönlich aufnehmen (Sacha Baron Cohen).

Nach Milliarden-Erfolg: Hinter den Spiegeln fiel sowohl bei Fans als auch Kritik durch

Während Alice im Wunderland durchschlagender Erfolg und ein Einspielergebnis von insgesamt über einer Milliarde US-Dollar beschieden war, wollte dasselbe Kunststück beim zweiten Versuch nicht noch einmal klappen. Die Finanzen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück: Laut Box Office Mojo kamen weltweit nur knapp 300 Millionen Dollar wieder rein.

Auch die Stimmen der Fans und Kritiker:innen sprechen eine deutliche Sprache. Bei Rotten Tomatoes kommt Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln auf einen übel unterdurchschnittlichen Wert von gerade einmal 29 Prozent.

In unserem Moviepilot-Ranking der besten (und schlechtesten) Disney-Remakes aus dem Jahr 2020 landet der Streifen sogar auf dem letzten Platz. Das verdankt er den gefühlt eher lieblosen CGI-Welten ohne Herz und Verstand sowie der lahmen Story. Hier fehlt eindeutig die Handschrift von Tim Burton, der Teil eins zumindest etwas Flair verleihen konnte – selbst Sacha Baron Cohen kann da nichts mehr herausreißen.

Wenn ihr nun Lust auf Alice im Wunderland bekommen habt, dann genießt doch einfach den ersten Teil von Tim Burton bei Disney+ und lasst die Fortsetzung liegen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht und wir haben ihn für euch aktualisiert.