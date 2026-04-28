Dieses Finale raubt Fans seit 6 Jahren den Schlaf: Colleen Hoovers berüchtigter Thriller Verity kommt ins Kino und hier ist der erste Trailer

Nach Nur noch ein einziges Mal hat Colleen Hoover ein Buch geschrieben, dessen Ende Fans seither umtreibt. Zur Thriller-Verfilmung Verity mit Anne Hathaway gibt es jetzt einen Teaser.

Colleen Hoover ist in aller Munde. Nach der Adaption Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us, deren Produktion einen Skandal auslöste, kam kürzlich eine weitere Hoover-Verfilmung ins Kino. Mit Verity - Dunkle Geheimnisse wurde jetzt ein Roman von ihr verfilmt, dessen Ende seit dem Erscheinen 2020 für Diskussionen sorgt. Einen ersten Teaser gibt es auch.

Schaut euch hier den ersten englischen Teaser zu Verity – Dunkle Geheimnisse an:

Verity - Teaser (English) HD

In Colleen Hoovers Thriller-Adaption duellieren sich Anne Hathaway und Dakota Johnson

Verity dreht sich um die junge Autorin Lowen (Dakota Johnson), die von einem Mann namens Jeremy Crawford (Josh Hartnett) ein lukratives Angebot erhält: Sie soll als Ghostwriterin die Buchreihe von dessen berühmter Ehefrau Verity (Anne Hathaway) fortführen, die nach einem Unfall gelähmt ist.

Für die Arbeit zieht sie zu den Crawfords und ihrem kleinen Sohn. Dabei entdeckt sie schließlich die Tagebuchaufzeichnungen Veritys, die grauenvolle Gewaltakte und sogar Mordfälle in der Familie suggerieren. Nichtsdestotrotz verliebt sich Lowen in Jeremy. Während die junge Frau ein gefährliches Spiel beginnt, beschleichen sie Zweifel, ob Veritys Lähmung tatsächlich echt ist.

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Das Ende des Buches raubte vielen Leser:innen seit 2020 den Atem, wie etwa Diskussionen auf Reddit belegen (Vorsicht, Spoiler!). Auch die Adaption könnte dank des hochkarätigen Casts und erfahrenen Regisseurs Michael Showalter (The Big Sick, Als du mich sahst) große Wirkung entfalten.

Wann kommt Verity – Dunkle Geheimnisse ins Kino?

Verity wird am 1. Oktober 2026 in die deutschen Kinos kommen. Die Drehbuch-Adaption zu Colleen Hoovers Roman schrieb Nick Antosca (Brand New Cherry Flavor).