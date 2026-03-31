Dieses Horror-Phänomen fasziniert das Internet seit 7 Jahren: Der offizielle Trailer zum Backrooms-Film lehrt uns jetzt ganz neu das Fürchten

Liminale Räume und Analog-Horror sind unheimliche Internet-Trends, die seit Jahren faszinieren. A24 hat jetzt den passenden Trailer zur Filmversion des Phänomens: Backrooms.

Wisst ihr, was liminale Räume sind? Beim Internet-Phänomen, dem ein ganzes Subreddit-Forum gewidmet ist, handelt es sich um Durchgangs- oder Wartezimmer, die nur allzu alltäglich wirken, solange sie von Menschen besiedelt sind, im verlassenen Zustand aber eine unheimliche Qualität erhalten. Creepypasta-Fans beschäftigen Bilder und Gruselgeschichten darüber seit etwa sieben Jahren. 2022 widmete Kane Parsons diesen unwirklich wirkenden Räumen eine Found-Footage-Webserie, zu der jetzt die abendfüllende Filmversion Backrooms nachgereicht wird.

Seht hier den offiziellen A24-Trailer zum Analog-Horror von Backrooms, wenn ihr euch traut:

Backrooms - Trailer (English) HD

Backrooms: Das nächste Analog-Horror-Phänomen?

Fans von Found-Footage- und Analog-Horror wie V/H/S ahnen sicherlich schon, was in Backrooms auf sie zukommt: Absichtlich unpolierte Aufnahmen, die gerade dadurch eine Authentizität erhalten, die unter die Haut geht, sobald etwas nicht ganz wirkliches vor sich geht. Die Szenen jenseits der gefundenen Gruselaufnahmen muten hingegen mehr wie die cleane Büro-Dystopie aus Severance an.

Zur Story wissen wir, dass sie von einer Psychotherapeutin (Renate Reinsve) handeln wird, die sich auf die Suche nach einem ihrer Patienten (Chiwetel Ejiofor) begibt und dabei in eine alptraumhafte Dimension jenseits der Realität vordringt. Offenbar liegt diese in den mysteriösen Hinterräumen eines Möbelhauses.

Gewöhnt euch am besten jetzt schon Mal an den Anblick der ikonischen gelben Tapete der Backrooms, denn wie die Vorschau bestätigt, blieb Kane Parsons bei der Adaption seiner Webserie nah am Look des Originals – vor allem, wenn es um die unscharfen Videoaufnahmen geht. Zum Vergleich findet ihr die mehrteilige Vorlage hier direkt auf YouTube:

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Der Filmstart von Backrooms lässt nicht mehr lange auf sich warten

Während viele Horrorfilme bis zum Herbst auf sich warten lassen, um in die Halloween-Zeit zu fallen, kommt Backrooms bereits am 4. Juni dieses Jahres in die deutschen Kinos. Constantin Film übernimmt hierzulande den Verleih.