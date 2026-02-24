Dieses Horror-Phänomen fasziniert das Internet seit 7 Jahren: Jetzt ist der erste Trailer zum Backrooms-Kinofilm da

Wisst ihr, was Backrooms und liminale Räume sind? Falls nicht, seid ihr kaum auf den Horrorfilm vorbereitet, der sich jetzt mit einem unheimlichen Trailer ankündigt.

Im Jahr 2019 wurde auf einem notorischen Message-Bord ein unheimliches Internet-Phänomen geboren. Unzählige User:innen waren nach einer Creepypasta-Gruselgeschichte fasziniert von verlassenen Orten, die durch ihre auffällige Leere, die im Kontrast zum ursprünglichen Zweck steht, auf unbestimmbare Art unheimlich wirken. Drei Jahre später erforschte Kane Parsons, was in diesen liminalen Räumen lauern könnte, in seiner Found-Footage-Webserie The Backrooms.

Heute kündigt sich die von A24 produzierte Filmversion Backrooms an, die ebenfalls von Parsons in Angriff genommen wurde. Hier ist der Trailer zum analogen Horror:

Backrooms - Teaser Trailer (English) HD

Liminale Räume und Analog-Horror: Das unerklärliche Grauen von Backrooms

Das Subreddit-Forum Liminal Space definiert die unheimlichen Orte, um die es auch in Backrooms geht, folgendermaßen: "Ein liminaler Raum ist die Zeit zwischen dem, 'was ist' und dem 'nächsten'. Er ist ein Ort des Übergangs, des Wartens und der Ungewissheit. Im liminalen Raum findet jede Transformation statt, wenn wir lernen zu warten und uns von ihm formen zu lassen." Schwammig genug, dass User:innen in den Beiträgen regelmäßig darüber streiten, ob ein gepostetes Bild überhaupt als liminal durchgeht. Fans vom ähnlich schwer zu greifenden Begriff camp werden diese Kämpfe kennen.

Die Filmbeschreibung zu Backrooms lässt jedenfalls keinen Zweifel daran offen, dass hier etwas Übernatürliches vor sich geht: "Nachdem der Patient einer Therapeutin in einer Dimension jenseits der Realität verschwunden ist, muss sie ins Unbekannte vordringen, um ihn zu retten." Erwartet uns hier das nächste große Analog-Horror-Phänomen? Titel wie Skinamarink, die V/H/S-Filmreihe oder Late Night with the Devil haben es in den vergangenen Jahren vorgemacht.

Hier der Found-Footage-Short Backrooms, der als Vorlage diente:

Wann kommt der Backroom-Film in die Kinos?

Der US-Filmstart des abendfüllenden Backroom-Horrorfilms ist für 29. Mai 2026 eingeplant, einen deutschen Termin haben wir noch nicht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf YouTube für lau die 23-teilige Webserie ansehen.