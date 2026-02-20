Dieses Jahr endet eine deutsche Netflix-Serie, die international gefeiert wird und hierzulande trotzdem kaum jemand kennt

Die deutsche Netflix-Serie Die Kaiserin geht noch dieses Jahr mit der 3. Staffel zu Ende. Der internationale Hit bekam bei uns kurioserweise jedoch nie viel Aufmerksamkeit.

Denkt man an Netflix-Serienhits aus Deutschland, kommen vermutlich zuallererst Dark oder How to Sell Drugs Online (Fast) in den Sinn. Wohl die wenigsten haben dabei aber Die Kaiserin auf dem Schirm. Das Historiendrama von Showrunnerin Kati Eyssen ist tatsächlich ein großer weltweiter Erfolg, der noch 2026 mit der finalen 3. Staffel abgeschlossen wird.

Hierzulande hält sich der Hype um die Serie trotz ebenfalls starker Zahlen allerdings in Grenzen. Das äußert sich beispielsweise auch an der Anzahl der Bewertungen bei Moviepilot, bei der Die Kaiserin auf nur 186 kommt. Zum Vergleich: Die zwei Jahre später gestartete Serie Achtsam Morden bringt es mittlerweile auf 544 Community-Bewertungen.

Dabei hätte die Geschichte von Kaiserin Elisabeth alias Sisi auch bei uns viel mehr Aufmerksamkeit verdient, ist sie doch ziemlich spannend erzählt, überzeugend gespielt und imposant ausgestattet. 2023 erhielt die Serie sogar den International Emmy Award in der Drama-Kategorie. Und dennoch spricht in Deutschland kaum jemand über sie.

Die Kaiserin war international ein großer Erfolg für Netflix

Es mutet irgendwie seltsam an, dass Die Kaiserin trotz des globalen Siegeszugs hierzulande nicht so richtig im kollektiven Gedächtnis haften blieb. Ähnlich wie eine aktuelle deutsche Thriller-Serie konnte das Historiendrama nämlich zahlentechnisch ausgesprochen großen Eindruck hinterlassen.

Wie Netflix selbst 2024 verkündete, landete die damals veröffentlichte 2. Staffel der Serie auf Anhieb an der Spitze der weltweiten Charts des Streaming-Dienstes. In der ersten Woche verzeichnete sie 6,7 Millionen Views und gelangte in 84 Ländern (!) in die Top 10. Doch auch schon die 1. Staffel von Die Kaiserin erreichte bei ihrer Premiere Erstaunliches: Laut What's on Netflix gehörte diese mit fast 160 Millionen geschauten Stunden zu den zehn erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix.

Da verwundert es natürlich nur wenig, dass die ursprünglich als Miniserie konzipierte Neuerzählung des Sisi-Mythos noch um zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Im Januar 2025 wurde aber bekannt, dass die kommende 3. Season den Abschluss der Serie darstellen wird.

Wann startet Staffel 3 von Die Kaiserin auf Netflix?

Wie geht es mit der bewegten kaiserlichen Ehe von Elisabeth (Devrim Lingnau) und Franz (Philip Froissant) weiter? Kann ihre Liebe angesichts der Intrigen am Wiener Hof und dem Zerfall ihres Reiches überhaupt weiter bestehen? Die Antworten darauf wird wohl die finale Staffel liefern, die bislang aber noch keinen offiziellen Starttermin hat.

Die Dreharbeiten zu den neuen Episoden endeten vor etwas über drei Wochen, nun beginnt die Phase der Postproduktion. Da die beiden ersten Staffeln jeweils im Herbst bzw. Winter veröffentlicht wurden, vermuten wir, dass auch Staffel 3 eher in der zweiten Jahreshälfte 2026 an den Start gehen wird.