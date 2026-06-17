Dieses Jahr gewann er einen Oscar, jetzt will Hollywood-Legende einen verstörenden US-Moment verfilmen: Vor 5 Jahren löste er fast einen Bürgerkrieg aus

Nach seinem diesjährigen dritten Oscar-Gewinn dreht Hollywood-Star Sean Penn einen brisanten Film über eines der erschreckendsten Daten der jüngeren US-Geschichte: den 6. Januar 2021.

Für One Battle After Another gewann Sean Penn dieses Jahr (in Abwesenheit) seinen dritten Oscar – als bester Nebendarsteller, nachdem er zuvor bei den Academy Awards schon für Milk (2009) und Mystic River (2003) als bester Hauptdarsteller einen Goldjungen mit nach Hause genommen hatte. Nun plant er seinen nächsten Hollywood-Coup: einen noch unbetitelten Film zum Sturm auf das Kapitol vor fünf Jahren.

3-facher Oscar-Gewinner Sean Penn verfilmt brisante US-Geschichte der Gegenwart

Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger von US-Präsident Donald Trump als Mob das Kapitol. Nachdem Trump in der Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden verloren hatte, wollten sie ihn mit einem Coup an der Macht halten. Der heute als "Sturm auf das Kapitol" Aufruhr, zu dem Trump mehr oder weniger direkt aufgerufen hatte, konnte abgewendet werden, brachte die USA aber für einen Moment erschreckend nah an den Rand eines Bürgerkriegs. In den 36 Stunden vom 5. zum 6. Januar starben fünf Menschen.

Diesem einschneidenden Ereignis der jüngeren US-Geschichte will sich Oscar-Preisträger Sean Penn nun laut Deadline als Regisseur und Drehbuchautor widmen: mit einer Geschichte über einen Polizisten, der in die Aufstände des 6. Januar gerät und eine ungewöhnliche Freundschaft knüpft. Als Hauptdarsteller befindet sich derzeit Bradley Cooper in Verhandlungen.

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Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler Sean Penn auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Bereits 1991 inszenierte er seinen ersten Spielfilm Indian Runner. Außerdem drehte er 2001 den bekannten Streifen Das Versprechen mit Jack Nicholson. Zuletzt kam unter seiner fünfzehnten Regie die politische Dokumentation Superpower über den aktuellen Ukraine-Krieg zu Paramount+.

Polizei-Drama zum Sturm auf das Kapitol: Neues politisches Oscar-Futter für Sean Penn?

An politischen Stoffen ist Penn seit jeher interessiert, wie seine Beteiligung am Episodenfilm 11"09"01 - September 11 ebenso zeigt wie seine Rollen in Attentat auf Richard Nixon, Der schmale Grat und seine oscarprämierte Verkörperung des Politikers Harvey Milk.

Außerdem besuchte der Star als "nur ein weiterer Bürger" eine öffentliche Anhörung zur Untersuchung der tödlichen Revolte vom 6. Januar 2021. Dort saß er bei den Gesetzeshütern, die das Kapitol verteidigt hatten, und sprach unter anderem mit dem ehemaligen Washington-D.C.-Polizisten Michael Fanone, der zusammengeschlagen und schwer verletzt worden war. Deadline vermutet, dass Bradley Cooper den ihm ähnelnden Fanone verkörpern könnte, der sich als geschiedener Vater von vier Töchtern vom Trump-Unterstützer zu seinem Gegner wandelte.

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Die Produktion zu Sean Penns neuem Geschichtsdrama soll Mitte 2027 beginnen und wird dann voraussichtlich 2028 in die Kinos kommen. Rechtzeitig, um 2029 auf dem Radar der Oscar-Wählerschaft zu landen, direkt nach Trumps zweiter Amtszeit (2025-2028)?