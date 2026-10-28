Dieses Netflix-Epos rettet euren Sonntagabend: Gigantische Bilder und eine Geschichte, die bis zum Schluss fesselt

Zwischen Historienfilm, Drama und Kriegsepos bewegt sich unser Streaming-Tipp für den Sonntagabend bei Netflix. In der Hauptrolle ist niemand Geringeres als Dune-Star Timothée Chalamet zu sehen.

Bei der Hülle und Fülle an neuen Originalfilmen, die Netflix jede Woche veröffentlicht, ist es kein Wunder, dass so mancher Titel, der schon ein paar Jahre älter ist, in Vergessenheit gerät. Im Fall von The King ist das besonders schade, denn das 2019 erschienene Epos gehört bis heute zu den besten Eigenproduktionen des Streamers.

Wäre The King regulär ins Kino gekommen, würde er heute genauso wie andere Historien-Blockbuster regelmäßig am Sonntagabend um 20:15 Uhr im Fernsehen laufen. Bei Netflix versteckt er sich jedoch in den Tiefen des Archivs und ist auf die Gunst des Algorithmus angewiesen. Deswegen wollen wir ihn euch heute empfehlen.

The King bei Netflix: Ein düsterer Historien-Blockbuster über Macht, Verrat und Manipulation

Vom Herrschen hat Prinz Hal (Timothée Chalamet) keine Ahnung. Und ehrlich gesagt hegt er auch keinerlei Interesse daran, irgendjemanden zu befehligen. Er folgt lieber seiner rebellischen Natur und vertreibt sich die Zeit mit seinem besten Freund John Falstaff (Joel Edgerton), vorzugsweise unter Einfluss von massig Alkohol.

Als sein tyrannischer Vater stirbt, sieht sich Hal erstmals mit seinem Erbe konfrontiert und muss erwachsene Entscheidungen treffen, die nicht nur sein Leben, sondern das Leben aller Menschen des Landes betreffen. Die Krone wiegt schwer, doch Hal packt der Ehrgeiz: Er will alles besser machen als sein Vater – und scheitert.

Trotz nobler Ambitionen, die von Frieden sprechen, findet sich Hal schneller als ihm lieb ist auf dem dreckigen Schlachtfeld wieder und muss gegen machthungrige Konkurrenten antreten, die sich mitunter sogar in seinen eigenen Reihen verstecken. Am meisten zu schaffen macht ihm aber der französische Dauphin Louis (Robert Pattinson).

Verrat und Manipulation stehen in The King auf der Tagesordnung. Regisseur David Michôd, der zuvor knallharte Thriller wie Königreich des Verbrechens und The Rover gedreht hatte, verpackt die politischen Intrigen in düsteren Bildern und lässt uns die Konsequenzen von jedem gesprochenen Wort in Schlamm und Dreck spüren.

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Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix:

140 Minuten lang breitet Michôd seine Geschichte über die Abgründe der Macht aus, die sowohl von historischen Ereignissen als auch von William Shakespeares Werken inspiriert ist. Insbesondere die Königsdramen Heinrich VI. und Heinrich V. aus der Feder des Barden haben die Entstehung von The King maßgeblich beeinflusst.

Lange vor dem Atreides-Niedergang in Dune konnte sich Timothée Chalamet hier als hadernder Herrscher beweisen, der seinem Verderben näher rückt. Und ausgerechnet Robert Pattinson, der jetzt auch in Dune: Part Three als Bösewicht mitspielt, lockte ihn schon damals mit seinem französischen Akzent aus der Reserve.

Ähnlich wie Dune macht sich The King nichts aus hoffnungsvollen Lichtblicken. Alles ist schmutzig und verborden. Wir blicken in die verlorene Seele einer von Krieg zerstörten Welt, die uns das Mittelalter von seiner rauesten Seite erfahren lässt. Gerade die entscheidende Schlacht von Azincourt ist ein klaustrophobisches Gemetzel.

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Nicht nur auf visueller Ebene eindrucksvoll: Auch das Sounddesign und die unheimliche Musik von Nicholas Britell lassen uns die Kompromisslosigkeit des Gezeigten spüren, sodass eine mit großer Anspannung aufgeladene Paranoia-Atmosphäre in den Schatten dunkler Räume entsteht, die einem kalten, feuchten Labyrinth gleichen.