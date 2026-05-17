Dieses neue Kriegsdrama nach einer wahren Geschichte beginnt stark – dann kommt Lars Eidinger als "Schlächter von Lyon"

Im Kriegsdrama Moulin spielt Lars Eidinger Klaus Barbie, den "Schlächter von Lyon" mit so viel Lust an der Folter, dass es fast wie eine Parodie eines stereotypen Nazi-Schurken wirkt.

Spätestens seit Ralph Fiennes' Filmversion von Amon Göth in Schindlers Liste gehört es zum Übergangsritus gestandener Weltschauspieler, sich in einer Nazifigur zu verbeißen. Für deutschsprachige Darsteller gilt das sowieso. Lars Eidinger hat darin schon Erfahrung. Aber seine derangierte Performance in Persischstunden aus dem Jahr 2020 war offensichtlich nur eine Aufwärmübung für Moulin, der am Sonntag beim Filmfestival in Cannes seine Weltpremiere gefeiert hat.

Eidinger spielt in dem Kriegsdrama Klaus Barbie, den berüchtigten Gestapo-Chef von Lyon. Seit seinem öffentlichkeitswirksamen Prozess in den 80er Jahren geistert Barbie durch die Filmwelt, vom Doku-Klassiker Hotel Terminus bis hin zu Résistance – mit einer anderen deutschen Weltgröße des Schauspiels in der Rolle des Schlächters: Matthias Schweighöfer.

In der ersten Hälfte ist Moulin ein überzeugender Paranoia-Thriller

Wenn diese Einführung abfällig klingt, dann spricht daraus auch der Frust über den formal versierten Film, der in Cannes von einer 35-mm-Kopie gezeigt wurde. Regisseur Laszlo Nemes hatte schon mit seinem Holocaust-Film Son of Saul bewiesen, dass er die Distanz zum Publikum niederreißen kann. Dieser sogartige Effekt baut nicht so sehr auf eine möglichst spannungsvolle Geschichte (wie bei Schindlers Liste zum Beispiel). Nemes setzt – zum Teil auch in Moulin – auf eine sensorische Überwältigung, die aus dem Zusammenspiel eines lebensechten Produktionsdesigns und einer hautnahen Kameraarbeit entsteht.

Moulin wirkt zunächst wie eine verblüffende Zeitreise. Im Drehbuch geht es ins Jahr 1943, als der Führer der Résistance, Jean Moulin (Gilles Lellouche), von der Gestapo in Lyon festgenommen wurde. Aber formal reisen wir in einen rauen Film noir der späten 40er und 50er, in dem man Farbpigmente mit der Lupe suchen muss. Hier bewegt sich Moulin flüsternd durch verregnete Nächte. Er will den zerstrittenen Widerstand des freien Frankreichs während der Okkupation durch Nazi-Deutschland vereinen.

Dieser Teil des Films überzeugt als Paranoia-Thriller mit einem Auge für die Arbeit im Untergrund, die ständig durch zufällige Kontrollen, Gestapo-Jäger und Verräter aus den eigenen Reihen gefährdet wird. Gilles Lellouche gibt den Fels in der Brandung – nicht, weil er den Helden spielen will, sondern weil es nun mal seinem Wesen entspricht. Ein umfassendes, nuancenreiches Bild des Widerstands wie im Genre-Klassiker schlechthin –Armee im Schatten – geht Moulin ab, aber welchem Film gelingt das schon? Dann kommt Lars Eidinger.

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Das Kriegsdrama wird zur Lars-Eidinger-Show

Jean Moulin gerät in die Fänge von Klaus Barbie, der noch nicht weiß, welchen Würdenträger er in seiner Zelle gefangen hält. Hier verwandelt sich Moulin in das erwartbare Martyrium. Wenn sich der tapfere Moulin der nächsten Tortur stellt, weht ein Hauch von Die Passion der Jungfrau von Orléans durch die Zelle. Taucht Lars Eidinger auf, bewegt sich Laszlo Nemes in die Folter-Horror-Sphären von Die Passion Christi.

Das ist nicht allein Eidinger zuzuschieben. Der Film zieht sein Leben in der zweiten Hälfte aus der Qual von Moulins Leidensgenossen, was von der Gestapo als Druckmittel verwendet wird. Und er speist seinen Suspense geradewegs aus Moulins Leid. "Wird er wirklich freigelassen?", muss sich das Publikum an einer Stelle fragen. Oder ist das der nächste Trick des bösen Barbie? Eidinger fügt der Marter mit seiner theatralischen Sadisten-Show wenig hinzu, denn dieser "Schlächter von Lyon" wird mit schauspielerischen Anführungszeichen gespielt. Was man sich zweifellos anschauen kann, aber zum Glück nicht muss.

Ich habe Moulin im Rahmen der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen, wo er im Wettbewerb läuft. Aktuell hat der Film noch keinen deutschen Kinostart.