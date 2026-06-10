Dieses queere Streaming-Highlight wurde viel zu früh abgesetzt und es macht mich 3 Jahre später immer noch wütend

Vor 3 Jahren hat es eines der bedeutendsten queeren TV-Formate überhaupt endlich nach Deutschland geschafft. Leider war nach Staffel 1 direkt Schluss, was ich immer noch nicht verkraftet habe.

Kaum ein anderes Format hat die queere TV-Geschichte so sehr geprägt wie RuPaul's Drag Race. 2009 ging die 1. Staffel der Reality-Show an den Start, die von der wohl berühmtesten Drag Queen aller Zeiten – RuPaul – angeführt in den USA auf die Suche nach frischen Drag-Talenten geht und sie in vielfältigen Challenges und ikonischen LipSynch-Battles gegeneinander antreten lässt.

2023 hat es Drag Race mit dem Ableger Drag Race Germany auch nach Deutschland geschafft, um direkt nach einer Staffel wieder abgesetzt zu werden. Ein großer Fehler, wie ich finde. Denn Drag Race Germany war genau das, was der deutschen Streaminglandschaft gefehlt hat, und nebenbei auch noch wahnsinnig unterhaltsam. Zum Pride Month möchte ich euch das Format noch einmal näherbringen – und für eine Rückkehr plädieren.

Drag Race Germany: Ikonische TV-Show kam nach Deutschland und es war großartig

RuPaul's Drag Race besteht schon lange nicht mehr nur aus dem mittlerweile 18 (!) Staffeln umfassenden US-Original sowie dem Rückkehrer:innen-Format All Stars, sondern hat über die Jahre zahlreiche Ableger in verschiedenen Ländern bekommen: von Frankreich über Australien bis nach Mexiko und die Philippinen. Da wurde es höchste Zeit, dass Drag Race 2023 auch offiziell nach Deutschland kam.

Angeführt von der Berliner Drag-Ikone Barbie Breakout versammelte das Format elf Drag Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und brachte über zehn Wochen eine laute, überdrehte und politische Folge nach der anderen hervor. So mussten sich die Queens um Metamorkid, Yvonne Nightstand und Pandora Nox Woche für Woche nach dem Rezept des Originals einer Mini-Challenge, einer Hauptchallenge, einem Runway und einem Lipsynch stellen, der auf das deutsche Publikum zugeschnitten war.

Nicht nur wurden hiesige Gast-Juror:innen wie Shirin David und Rafaella Zollo eingeladen. Auch wurde das Berliner Nachtleben in einer Challenge aufs Korn genommen und bei der Richterin Barbara Salesch-Parodie Barbie Salesh musste im Gerichtssaal für Lacher gesorgt werden. Es wurden im legendären Snatch Game Persönlichkeiten wie Bruce Darnell, Vincent Raven und Silvia Wollny parodiert und die LipSynchs zu Hits wie Atemlos von Helene Fischer, Rise Like A Phoenix von Conchita Wurst und Rock Me Amadeus von Falco performt.

Drag Race Germany war ein Stern am deutschen Streaminghimmel, der zurückkommen muss

Ebenso wie LOL: Last One Laughing in Deutschland so gut mit hierzulande bekannten Comedians und einem typisch deutschen Humor funktioniert, konnten sich auch bei Drag Race Germany kulturelle Besonderheiten auf humoristischer Ebene hervorragend mit den Vorgaben des Formats verschmelzen lassen. Während das originale Drag Race sowie die internationalen Ableger hierzulande definitiv auch ihren Charme haben, konnte Drag Race Germany mit einer Sache punkten, die all diese Formate nicht bieten können: dem Gefühl beim Zuschauen, dass man wirklich alles versteht, was man da gerade zu sehen bekommt.

Noch dazu hat Drag Race Germany eindrücklich gezeigt, dass sich der DACH-Bereich (Deutschland, Österreich und die Schweiz) in Sachen Drag-Talenten absolut nicht vor der internationalen Konkurrenz zu verstecken braucht. Die Queens haben ikonische Outfits und Performances abgeliefert, die auch heute noch beeindrucken – und oben drauf gab es in bester Drag Race-Manier immer wieder auch tiefemotionale Momente, die nachhaltig berührt haben. Repräsentation, Sichtbarkeit und eine Bühne für Drag Queens, die in Deutschland einzigartig war und immer noch ist.

Drag Race Germany war ein Stern am queeren deutschen Streaminghimmel, der leider viel zu schnell erloschen ist. Manchmal wache ich immer noch nachts auf und hoffe inständig, dass sich ein Streamingdienst oder TV-Sender dieses verlorenen Juwels annimmt und das von Paramount+ abgesetzte Format zurückbringt (vielleicht ja jetzt zum Pride Month? Bitte!).

Zum Weiterlesen: Alle Artikel von uns zum Pride Month 2026

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Bis dahin kann ich so wie ihr bei Paramount+ im Streaming-Abo in Erinnerung schwelgen, wo Staffel 1 noch immer in voller Blüte verfügbar ist. Alle weiteren Ableger und Staffeln von RuPaul's Drag Race findet ihr in Deutschland übrigens auf dem eigenen Drag Race-Streamingdienst World of Wonder aka WOW Presents Plus (nicht zu verwechseln mit Skys WOW).