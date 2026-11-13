Dieses Tatort-Duo erreicht im Durchschnitt 11,26 Millionen Zuschauer und ist das erfolgreichste Team seit 34 Jahren!

Es gibt unzählige Ermittler-Teams im Kosmos des wohl bekanntesten Krimis Deutschlands. Doch zwei Tatort-Ermittler stehlen allen anderen die Show.

Seitdem 1970 der erste Tatort in Deutschland ausgestrahlt, zählen die Krimis hierzulande zu den bekanntesten Filmreihen. Den Tatort macht vor allem aus, dass in den unterschiedlichsten Städten mit den verschiedensten Kommissaren ermittelt wird. Nach aktuellem Stand gibt es insgesamt 19 Ermittler-Duos (in Ausnahme gibt es auch ein vierköpfiges Team oder eine Solo-Ermittlerin) in ebenso vielen deutschsprachigen Städten. Dazu gehören beispielsweise Berlin, Dortmund, Hannover, Köln, Ludwigshafen, Wien oder Wiesbaden.

Doch ein Tatort-Team scheint es den Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder besonders anzutun, denn diese beiden halten den absoluten Quotenrekord!

Dieses Tatort-Duo ist beliebt wie kein anderes und beschert der ARD Quoten in Millionenhöhe

Eingefleischte Krimi-Fans werden wahrscheinlich schon ahnen können, um welche Ermittler es sich handelt: Frank Thiel (gespielt von Axel Prahl) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers). Das Team ermittelt seit 2002 Seite an Seite in Münster und können regelmäßig mit einer Mischung aus Krimi, Charme und Witz ein Millionenpublikum begeistern.

Zwar hält den Quoten-Allzeit-Rekord im Tatort noch Curd Jürgens von 1978, doch Axel Prahl und Jan Josef Liefers dominieren die neue, moderne Krimi-Landschaft. 2017 wurde die Folge "Fangschuss" ausgestrahlt und erreichte unglaubliche 14,56 Millionen Zuschauer:innen und bescherte der ARD einen Marktanteil von 39,6 Prozent. Das erreichte die Reihe zuletzt 1992. Mit regelmäßigen Quoten zwischen 12 und 15 Millionen sind die Münsteraner aktuell die unangefochtenen Tatort-Könige.

Heute Abend: Brandneue Folge aus Münster!

Fans des Münsteraner Tatort dürfen sich freuen, denn heute Abend läuft um 20:15 Uhr ein brandneuer Teil mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers in den Hauptrollen. "Narrentanz" steht ganz im Zeichen des Karnevals. Ein Leiter des Karnevalsverein wird durch das Gift der Tollkirsche getötet, dass ihm durch ein Bonbon verabreicht wurde. Jetzt folgt eine mühsame Aufgabe: 150 Kamellen müssen untersucht und der Täter oder die Täterin gefunden werden.

Für den neusten Fall bekommen die Ermittler eine neue Kollegin an die Seite gestellt, nachdem Staatsanwältin Klemm zuletzt die Reihe verließ. Lou Strenger übernimmt ab sofort die Rolle der Staatsanwältin Nicole König.