Dieses Wochenende schauen: Großartige Abenteuer-Serie belebt 152 Jahre alte Geschichte neu und streamt kostenlos

Wer hat nicht schon oft vom großen Reisen geträumt? Ihr müsst es dafür nur bis zur ZDF-Mediathek schaffen. Dieses Abenteuer nach einem beliebten Roman von 1873 weckt die Reiselust und stimmt sogar hervorragend auf die Weihnachtszeit ein.

Alle haben zumindest schon einmal davon gehört. Der Roman Reise um die Erde in 80 Tagen des französischen Schriftstellers Jules Verne diente schon vielen Filmschaffenden als Vorlage für ihre Abenteuerfilme. Große Namen wie Pierce Brosnan, David Niven und Steve Coogan sind bereits in die Rolle des Protagonisten Phileas Fogg geschlüpft.

In der fantastischen Serie-Adaption von 2021 übernimmt nun Doctor Who- und Broadchurch-Star David Tennant den Part des Reisenden und besticht mit entscheidenden Unterschieden zu seinen Vorgängern. Ihr könnt In 80 Tagen um die Welt gerade kostenlos und werbefrei in der ZDF-Mediathek streamen. Es ist die perfekte Serie für die Vorweihnachtszeit.

Darum geht’s in der Abenteuerserie In 80 Tagen um die Welt in der ZDF-Mediathek

Das Leben des englischen Exzentrikers Phileas Fogg (Tennant) ist eintönig. Die meiste Zeit verbringt er damit, im Reform Club zu sitzen und dort zu Mittag zu essen. Doch als er eines Tages eine Postkarte ohne Absender erhält, auf der nur das Wort “Feigling” geschrieben steht, wird er unsanft aus seinem Alltagstrott gerissen.

Davon in Aufruhr gebracht, geht Fogg eine Wette ein: In 80 Tagen will er es schaffen, um die Welt zu reisen. Begleitet wird er dabei von dem ehemaligen Kellner des Reform Clubs Passepartout (Ibrahim Koma) und der Journalistin Abigail Fix (Leonie Benesch). Genau bis Heiligabend haben sie Zeit, einmal um die Welt zu kommen.

In der neusten Adaption darf Phileas Fogg endlich mal ein Feigling sein

Im Gegensatz zur vorherigen Darstellung von Phileas Fogg setzt die Serie auf seine Schwächen. Er ist nicht sonderlich mutig und steht im ständigen Konflikt mit sich selbst. Die Reise stellt eine aktive Überwindung von Angst dar, was der Geschichte zusätzliche Spannung und Fogg unser Mitgefühl verleiht. David Tennant macht diesen ängstlichen Fogg um einiges nahbarer als seine Vorgänger.

Auch in seiner Reisetruppe hat sich was getan. Abigail Fix ist im Original nicht als Begleitung mit dabei. Bisher reisten Fogg und Passepartout allein. Mit Leonie Benesch, die wir mitunter aus dem Oscar-nominierten Film Das Lehrerzimmer kennen, wachsen sie zu einem Reisetrio, das sich hervorragend ergänzt. Hier geht keine Figur unter, sondern bestreitet jeweils ihre ganz eigene, individuelle Reise.

Acht Episoden lang fiebern wir mit, ob Fogg und seine doppelte Begleitung die Wette gewinnen und es in 80 Tagen um die Welt schaffen. Als wäre der zeitliche Druck nicht genug, werden ihnen auch noch allerlei Steine in den Weg gelegt.

Das Abenteuer sieht nicht nur gut aus – es klingt auch gut

In 80 Tagen um die Welt ist eine durch und durch internationale Serie. Das beweisen nicht nur der Stoff und die schicken Schauplätze in Italien, Indien und Frankreich, sondern auch die Produktion selbst.

2017 entstand nämlich die sogenannte European Alliance, eine Koproduktionsgemeinschaft zwischen dem deutschen ZDF, dem italienischen Rai und dem französischen France Télévisions. Diese Abenteuerserie ist eines der ersten gemeinsamen Projekte. Und die Sahnehaube des Ganzen bildet die von Hans Zimmer (Interstellar) und Christian Lundberg (Killing Fields) komponierte Titelmusik zur Serie.

Auch auf Disney+ lässt sich In 80 Tagen um die Welt streamen, aber ausschließlich im Originalton. In der ZDF-Mediathek gibt es sie auch in deutscher Übersetzung und mit Untertiteln. Einer Serien-Reise bis Heiligabend steht somit nichts mehr im Weg.