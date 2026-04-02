Dieter Bohlen ist bis heute nur auf einen DSDS-Gewinner stolz: Warum er mit den anderen jetzt abrechnet

DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen sucht seit 24 Jahren nach Gesangstalenten bei RTL. Warum nur ein Gewinner der Show ihn bisher so richtig stolz gemacht hat, erfahrt ihr hier.

Eigentlich kennen wir Dieter Bohlen als gnadenlosen Chefjuror, der bei Deutschland sucht den Superstar den kritischen Obermacho raushängen lässt. Dass er sich manchmal auch um die Nachwuchstalente bei DSDS sorgt, macht der 72-Jährige jetzt in einem Interview mit RTL deutlich. Besonders auf einen Teilnehmer ist Bohlen heute richtig stolz.

Dieter Bohlen verrät: Ein DSDS-Sieger macht ihn besonders stolz

Machen wir uns nichts vor: DSDS läuft inzwischen seit so vielen Jahren, dass wir uns längst nicht mehr an alle Gewinnerinnen und Gewinner der Castingshow erinnern können. Während der ersten Staffeln, die ab 2002 ausgestrahlt wurden, fieberte noch ganz Deutschland vor den Bildschirmen mit, doch seit gut 10 Jahren fragen sich selbst eingefleischte Fans, warum RTL und Bohlen die Show nicht endlich in Frieden ruhen lassen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass aktuelle Gewinner:innen keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, ganz egal, wie gut sie wirklich singen können.

Als Dieter Bohlen von RTL gefragt wird, was seine Motivation sei, mit der Show weiterzumachen, verrät er, dass er den Nachwuchstalenten seinen Erfahrungsschatz mitgeben möchte. Allerdings sei nicht jeder offen für seine Weisheit: "Oft hören sie nicht auf gut gemeinte Tipps. Ich sage jedem Gewinner: 'Halt das Geld zusammen, sei vorsichtig'. Genützt hat das selten."

Ein Teilnehmer habe aber laut Bohlen alles richtig gemacht: "Alexander Klaws ist da eine Ausnahme. Er ist Deutschlands Musicalstar Nummer eins, füllt regelmäßig die Neue Flora in Hamburg und ist sehr bodenständig geblieben." Deshalb könne der Pop-Titan aufrichtig sagen: "Auf ihn bin ich stolz." Trotzdem lässt sich Bohlen nicht nehmen, auch ein bisschen fies zu werden. Denn in der aktuellen Staffel suche er bewusst einen Superstar, der nicht wie Klaws sei: "Nur ein kleiner, netter Junge zu sein, ist schwierig – auch wenn sich Alexander Klaws toll entwickelt hat. Wir machen Fernsehen, kein Radio."

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft DSDS 2026

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