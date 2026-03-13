Dieter Bohlen erklärt, warum niemand mehr in die DSDS-Jury will - trotzdem hat er besondere Wunschkandidaten

Dieter Bohlen muss als Konstante der DSDS-Jury regelmäßig zu einer neuen Staffel Jurymitglieder ersetzen. Er erzählt, warum das gar nicht so einfach ist - und wen er alles gefragt hat.

Dieter Bohlen ist wohl das bekannteste Gesicht von Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Niemand war so lange Jurymitglied wie der Poptitan. Doch das hat seinen Grund: Im Interview mit Bild verrät Bohlen, warum es so schwer ist, neue Jurymitglieder zu finden - und wen er schon alles gefragt hat.



Wen sich Dieter Bohlen für DSDS wünscht

Wenn es um Ambitionen geht, kennt Bohlen kein Limit. Auf die Frage nach einer potenziellen Lieblingsjury nennt er prompt Superstar Justin Bieber. Für den Popsänger müsste er allerdings tief in die Tasche greifen, wie Bohlen bewusst ist:



Also ich meine ein Justin Bieber, der lacht sich tot, dem müsste ich 100 Millionen Euro geben



Doch dann nannte Bohlen realistische Wunschkandidatinnen, nämlich Helene Fischer und Andrea Berg. Letztere war 2013 sogar schon einmal für eine Folge eingesprungen. Die Schlagersängerin fand ihren Auftritt in der Jury jedoch laut Bohlen "furchtbar".

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"Man muss ehrlich sein": Warum nach Bohlen keiner mehr in der DSDS-Jury sitzen will

Dieter Bohlen hat auch eine Vermutung, warum ihm so viele Prominente absagen. So sagt er im Interview:



Also die meisten Künstler sagen einfach, ich möchte keine anderen Menschen beurteilen. Das geht denen nicht einfach von der Hand. Und dann natürlich eine richtige Meinung sowieso nicht



Dazu gehört auch Helene Fischer, die ihm aus genau diesem Grund vor einigen Jahren abgesagt habe.



Prominente hätten auch Schwierigkeiten ihre eigene Meinung zu äußern. Das geschieht vor allem bei Personen, die Fans des Prominenten sind. Die Promis würden dann eher "an ihre Follower denken". Bohlen wehrt sich aber gegen den Vorwurf, manchmal zu harte und spitze Kommentare abzugeben:



Man muss ehrlich sein, finde ich. Chancenlose Menschen kann man doch nicht jahrelang auf dem falschen Weg lassen.



Dazu ergänzt Bohlen, dass er sich in seiner langen TV-Karriere bei DSDS "noch nie geirrt" und bei der Bewertung der Kandidat:innen immer die richtige Entscheidung getroffen habe.

Stress bei der letzten DSDS-Staffel: Warum ein Jurymitglied ausgetauscht werden musste

Dabei kam es in der letzten Staffel zu einigen Unruhen in der Jury von DSDS, vor allem rund um Pietro Lombardi. Nach Gewaltvorwürfen gegenüber seiner Freundin, räumte er den Juryplatz für die kommende Staffel. Wer seinen Platz übernimmt, ist noch unklar. Es wird Deutsch-Rapper Bushido gemunkelt, nachdem er im DSDS-Finale mit den Finalisten der Show auftrat.



Das DSDS-Finale ist mittlerweile gelaufen und Gewinner der 21. Staffel ist Christian Jährig. Eine neue Staffel ist auch schon in Sicht und soll am 4. April losgehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.