Dinner for One ist Kult: 5 kuriose Fakten über den Silvester-Klassiker

Dinner for One ist absoluter Kult zu Silvester. Wir verraten euch 5 kuriose Fakten über den beliebten Sketch.

"The same procedure as last year, Miss Sophie? Same procedure as every year, James!" Wirklich jeder kann diese ikonischen Zeilen mitsprechen. Dinner for One gehört an Silvester so sehr zur Tradition wie Raclette, Sekt und Bleigießen. Der Sketch über den 90. Geburtstag der schwerreichen Miss Sophie und ihrem volltrunkenen Butler James ist seit Jahrzehnten absoluter Kult in Deutschland und noch ist kein Ende in Sicht.



Jahr für Jahr lockt das 18-minütige Humor-Feuerwerk Millionen Menschen vor die Fernseher. Deshalb zählt der britische Sketch zu den meist wiederholten Sendungen aller Zeiten und hielt jahrelang sogar den Weltrekord inne! Wir verraten euch 5 kuriose Fakten über den Sketch.



Fakt 1: Niemand in England kennt Dinner for One

Kurios, aber wahr: In Großbritannien ist der Silvester-Klassiker total unbekannt, obwohl der Sketch mit britischen Stars gedreht wurde. In Deutschland, der Schweiz und Skandinavien ist der Klassiker mit Butler James (Freddie Frinton) und Miss Sophie (May Warden) seit Jahrzehnten Kult, doch in der britischen Heimat und den USA blieb der Erfolg aus. Erst 2018 wurde der Sketch in England zu Silvester gezeigt, doch 2020 war es damit auch schon wieder vorbei.

Fakt 2: Dinner for One war in Schweden verboten

In den skandinavischen Ländern ist Dinner for One fast so beliebt wie bei uns. Kurioserweise war der Sketch rund um Butler James aber in Schweden für viele Jahre verboten: Der Grund liegt im übermäßigen Alkoholkonsum, der im Sketch gezeigt wird. Butler James greift unglaubliche 18 Mal zum Glas, weil er in die Rollen der verstorbenen Gäste schlüpft und immer wieder mit der Gastgeberin anstoßen muss. Ab 1969 durfte der Sketch aber gezeigt werden und wurde direkt Kult!



Fakt 3: Joko und Klaas parodierten Dinner for One auf ungewöhnliche Weise

Weil sie gegen ProSieben verloren hatten, mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den beliebten Silvester-Sketch als Strafe neu aufführen. Für den Dreh haben sie sich einen kuriosen Twist ausgedacht: Das Set wurde komplett in Schwarz-Weiß nachgebaut und Joko und Klaas wurden von Kopf bis Fuß mit grauem Make-Up bemalt. Obwohl der Sketch in Farbe gedreht wurde, sieht er aus wie die alte Schwarz-Weiß-Aufnahme aus den 60ern. Hier gibt es die Nachstellung zu sehen:

Fakt 4: Reiner Zufall: So kam der Tigerkopf zu Dinner for One

Schauspieler Freddie Frinton führte den Sketch bereits seit den 40er Jahren in britischen Theatern auf, dabei veränderte sich die Handlung Stück für Stück. Einer der witzigsten Running-Gags bei Dinner for One ist der Moment, wenn Butler James immer wieder über den Kopf des Tigerfells stolpert. Diese Stolperfalle war ursprünglich gar nicht Teil des Drehbuchs, sondern wurde erst eingebaut, nachdem Frinton bei einer Aufführung aus Versehen über den Teppich gestolpert war. Das Publikum kriegte sich nicht mehr ein und so war der Kult-Moment geboren.



Fakt 5: Keiner weiß, warum Dinner for One an Silvester läuft

Warum ist Dinner for One eigentlich ein Silvester-Klassiker? Die Antwort weiß keiner so richtig. Jedenfalls war der Sketch nie für eine Silvester-Ausstrahlung geplant. Erst ein Jahrzehnt nach der ersten Ausstrahlung wurde der Sketch 1972 zum festen Bestandteil des Silvesterprogramms. Es wird vermutet, dass das Zitat "Happy New Year, Miss Sophie" zur Entscheidung beigetragen haben könnte, doch das gilt als reine Spekulation.