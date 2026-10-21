Direkt nach Carrie bei Amazon Prime streamen: 8-teilige Stephen King-Verfilmung, die an Stranger Things erinnert

Wer Carrie bei Amazon Prime durchgeschaut hat, kann direkt und kostenlos (!) die nächste frische Stephen King-Verfilmung angehen. Moviepilot erklärt, was Das Institut bereithält.

Ihr habt Carrie bei Prime durchgebingt und auch das Original Carrie – Des Satans jüngste Tochter von Brian De Palma nachgeholt? Ihr sehnt euch aber immer noch nach Stephen King-Vibes mit Teenies, die ihren Weg ins Erwachsenenalter mit einer ungewöhnlichen Begabung vereinbaren müssen? Dann könnte Das Institut der nächste Binge für euch sein. Die Stephen King-Adaption aus dem Jahr 2025 streamt gerade kostenlos und bis zur 2. Staffel ist es auch nicht mehr lange hin.

Das Institut hat ein paar Parallelen zur Carrie-Verfilmung bei Amazon und zu Stranger Things

Stephen Kings gleichnamiger Roman (bei Amazon *) erschien 2019 und bringt einige klassische Motive mit, die wir mit seinem Werk assoziieren. Wie in Carrie geht es um übersinnlich begabte Teenager und wie in seinem Roman Feuerkind (OT: Firestarter) mischt eine unheimliche Regierungsorganisation mit, die die Teens ausnutzen will. Das dürfte einer der Gründe sein, warum die Story von Das Institut so stark an den Arc von Eleven in Stranger Things erinnert. Das Buch erschien nach der Serie, aber die Bausteine sind den Stephen King-Fans Matt und Ross Duffer schon lange vertraut.

Das gilt auch für Mike Flanagan, der Carrie für Amazon adaptiert und die Vorlage um einige Verweise auf Kings Werk erweitert hat, um die Geschichte auf mehrere Staffeln zu strecken. Ohne Carrie hier zu spoilern, gibt es mindestens einen Handlungsstrang in der Serie, der an Elemente aus Das Institut und Feuerkind angelehnt ist.

Aber zurück zu Das Institut. In der Serien-Adaption von Jack Bender (Lost, From) spielt Newcomer Joe Freeman den überdurchschnittlich intelligenten 14-Jährigen Luke Ellis, der eine telekinetische Begabung besitzt. Eines Nachts wird er entführt und findet sich im "Institut" mit anderen TKs (Telekinese) und TPs (Telepathie) in seinem Alter wieder. Hier werden sie von Ms. Sigsby (Mary-Louise Parker) und ihren Angestellten für Experimente und Schlimmeres ausgenutzt. Parallel dazu landet der Ex-Polizist Tim Jamison (Ben Barnes) eher zufällig im Städtchen DuPray, wo er vor dem geheimnisvollen Institut gewarnt wird.

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Das Institut streamt in der ZDF Mediathek und beim MGM+ Channel auf Amazon

Die Kritiken für Staffel 1 (64 Prozent bei Rotten Tomatoes ) versprechen eine weniger ambitionierte Stephen King-Adaption – eher etwas zum Wegschauen als die neue Serien-Offenbarung, die euch nicht loslässt. Das bestätigen auch die Zuschauerpunkte bei der IMDb (6,7) und Moviepilot (6,1). In der Kritik von David Opie bei Empire heißt es:

Das Institut ist stellenweise mittelmäßig, eher eine Sammlung unterhaltsamer King-Archetypen als irgendetwas eigenständig Prägnantes.



Das Gute an der Sache ist, dass man Staffel 1 aktuell gratis in der ZDF Mediathek streamen kann – allerdings braucht man wegen der Altersfreigabe ab 16 vor 22 Uhr einen Account. Alternativ dazu bietet sich der siebentägige Gratiszeitraum beim MGM+-Channel auf Amazon an, wo die Serie eigentlich zu Hause ist.

Staffel 2 von Das Institut wird dann ab dem 8. November bei MGM+ veröffentlicht.

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