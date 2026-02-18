Direkt nach Unfamiliar bei Netflix streamen: Spionage-Thriller mit 2 Staffeln über rachsüchtige Profikillerin

Seit über einer Woche hält sich die deutsche Thriller-Serie Unfamiliar tapfer in den Netflix-Charts. Wenn ihr mit der Spionage-Story schon durch seid, haben wir direkt den nächsten Genre-Tipp für euch.

Anfang Februar hat Netflix die neue deutsche Spionage-Thriller-Serie Unfamiliar mit großem Erfolg veröffentlicht. Seit dem Release dominiert die Produktion die Charts des Streamers und nicht nur in Deutschland ist Unfamiliar extrem beliebt.

Wenn ihr alle sechs Folgen der Serie schon durchgeschaut habt und Nachschub braucht, haben wir einen Netflix-Tipp für euch. Freut euch auf zwei Staffeln, in denen eine deutsche Top-Spionin gnadenlose Rache üben will.

Nach Unfamiliar bei Netflix: Kleo mit Fack ju Göhte-Star Jella Haase

Ähnlich gelagert wie Unfamiliar, aber mit anderem Fokus, ist die deutsche Thriller-Serie Kleo. Darin spielt Fack ju Göhte-Star Jella Haase die Top-Spionin und Auftragskillerin Kleo Straub, die in der DDR für die Stasi zahlreiche Aufträge ausgeführt hat. 1987 wird sie jedoch von ihrem eigenen Land verraten und hinter Gittern gebracht. Nach dem Mauerfall wird Kleo freigelassen und sinnt auf Rache. Bei ihrem Vergeltungszug kommt sie hinter eine größer angelegte Verschwörung.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Kleo schauen:

Kleo - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kleo kommt bislang auf 2 Staffeln, die jeweils acht und sechs Folgen umfassen. Eine 3. Season wurde bislang nicht offiziell bestellt. Neben Jella Haase sind in der Netflix-Serie unter anderem Dimitrij Schaad (Die Känguru-Chroniken) als Polizist Sven auf der Jagd nach Kleo sowie Vincent Redetzki (Sommer vorm Balkon) zu sehen, der die Protagonistin als Auftragskiller ausschalten soll.



Nach dem Release von Staffel 1 outete sich übrigens auch Horror-Meister Stephen King als Fan der Serie. Wer nach Unfamiliar noch mehr Spionage- und Thriller-Unterhaltung sehen will, ist bei Kleo also an der richtigen Adresse.

Podcast-Ausblick auf die wichtigsten Serienenden 2026 – von The Boys bis Outlander

Nach dem Ende des Netflix-Hits Stranger Things müssen wir in diesem Jahr von einigen weiteren Serien Abschied nehmen. Welchem Finale wir am meisten entgegen fiebern, verraten wir im Podcast?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienfans müssen sich auch 2026 wieder auf emotionale Serienenden einstellen. Während die Fantasyserie Outlander nach über 100 Folgen zu Ende geht und Netflix’ The Witcher trotz kontroverser Umbesetzung einen Abschluss erhält, verspricht die finale Staffel des Amazon-Hits The Boys eines der größten Streaming-Ereignisse des Jahres.