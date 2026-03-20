Direkt vor der 500. Folge bringt NCIS einen der größten Twists in 23 Jahren Seriengeschichte

In sage und schreibe 23 Jahren NCIS ist so einige Male die Stimmung gekippt, aber die letzte Folge vor dem 500. Jubiläum beeindruckt sogar Langzeit-Fans der Krimiserie.

Die zwölfte Folge der 23. Staffel Navy CIS mit dem Originaltitel In Too Deep scheint auf den ersten Blick nur eine von (sehr) vielen zu sein. Sie wird sich allerdings in zukünftigen Auflistungen der besten Twists in über zwei Jahrzehnten NCIS wiederfinden – und hat mit einem tollen Schauspieler aus The Rookie zu tun. Zudem ist es die 499. Folge, die sich vor der kommenden 500. Serienepisode sicher nicht verstecken muss und gleich zwei Kracher-Twists bietet.

Die 499. Folge NCIS bringt den wohl größten McGee-Twist in 23 Jahren

An dieser Stelle warnen wir euch ausdrücklich vor Spoilern, da die besagte Episode erst in einigen Wochen in Deutschland zu sehen wird. Für alle, die dabeibleiben, kommt jetzt der spannende Part:

Timothy McGee (Sean Murray) ist bekanntlich das letzte verbliebene Urgestein bei Navy CIS, das von Folge 1 an dabei war. Von 499 Episoden war er in 484 Stück zu sehen. Das ist haushoher NCIS-Rekord und verdient besondere Aufmerksamkeit, bevor kommende Woche, am 24. März, das Jubiläum All Good Things auf CBS ausgestrahlt wird.

Zum Dank bekommt McGee einen der größten Twists der Serie spendiert: In der Episode In Too Deep, die am 17. März ausgestrahlt wurde, erfährt er, dass er einen Sohn namens Matteo hat, von dem er nichts wusste. Und nicht nur das: Der Sohn ist bereits 18 Jahre alt – er hat also seine gesamte Kindheit und Jugend verpasst. Gespielt wird Matteo von The Rookie-Star Patrick Keleher, der dort als notorischer Lügner Seth in Staffel 7 und 8 brilliert.

Findige Rechner:innen haben bereits erkannt, dass 18 Jahre rückwärtsgerechnet immer noch innerhalb der NCIS-Ausstrahlungsspanne liegen. Das heißt, Matteo wurde zwischen Staffel 5 und Staffel 6 während einer sechsmonatigen Beziehung mit einer Wissenschaftlerin namens Olivia Garcia gezeugt. Und sie hielt es geheim.

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So erfährt McGee von seinem erwachsenen Sohn Matteo

In der Twist-Episode In Too Deep findet McGee bei Mordermittlungen das Foto von besagter Ex-Freundin Olivia (Elena Goode). Sie wird vermisst. Matteo selbst sucht auch nach seiner Mutter und schleicht sich als Student Pete in die Ermittlungen ein. McGee redet sogar mit ihm, ohne etwas zu ahnen.

Als er erfährt, dass Matteo Olivias Sohn und 18 Jahre alt ist, zählt er eins und eins zusammen – und bricht in Panik aus. Ein DNS-Test bestätigt seine Vermutung. Am Ende der Folge wird Olivia lebend gefunden und erklärt sich. Sie wollte nicht, dass McGee sich damals zu einer Hochzeit verpflichtet fühlt, deshalb hätte sie die Schwangerschaft vorenthalten und die Beziehung abgebrochen.

Aus zwei wird drei: McGee hat bereits zwei Kinder, Zwillinge im Grundschulalter, mit seiner Ehefrau Delilah Fielding (Margo Harshman). Die beiden sind schon über zehn Staffeln NCIS verheiratet und haben einiges durchgemacht, sodass sie dieser Schock kaum entzweien wird. Gleichwohl wird McGee ordentlich an seinem "verlorenen Sohn" zu knabbern haben. Wie geht es weiter?

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In der 500. Folge muss das NCIS selbst gerettet werden

Wie CinemaBlend berichtet, gab es noch einen weiteren Schock in der 499. Folge Navy CIS. Damit sich Folge 500 auch wie ein zünftiges Jubiläum anfühlt, wird das Navy CIS an sich auf die Probe gestellt. Director Vance (Rocky Carroll) erfährt vom Verteidigungsminister, dass die Behörde Navy CIS geschlossen werden soll. Zuvor dachte er, es ginge bei Budgetkürzungen um etwas anderes und die Schließung kommt als unerwarteter Schock.

Das NCIS selbst zu retten, ist eine schicke Idee für eine historisch hohe Episodenmarke. Kaum eine andere Serie vermag ihre Zuschauerschaft so lange zu halten. Zwei wilde Twists wie diese in einer einzelnen Episode könnten etwas damit zu tun haben. Beides wird auch in Folge 500 eine große Rolle spielen.

In Deutschland könnt ihr derzeit die ersten sechs Folgen der 23. Staffel bei Joyn+ im Abo oder beispielsweise bei Amazon Prime Video zu einem Aufpreis streamen. Bis wir die Twist-Folge und die Jubiläumsfolge hierzulande sehen, werden noch einige Wochen vergehen. Ein genaues deutsches Ausstrahlungsdatum gibt es bisher nicht.