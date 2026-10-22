Zwei absolute Helden meiner Kindheit haben sich gleich mit acht Filmen bei Disney+ versammelt. Darunter sind einige ihrer besten Filme, die ich euch unbedingt ans Herz legen will.

Insgesamt gibt es 15 Filme, davon fünf Live-Action-Streifen und auch eine Animationsserie. Die Geschichten der beiden Comic-Helden sind legendär und wurden seit 1961 in über 40 Bänden veröffentlicht. Bei Disney+ sind aktuell acht der Filme über Asterix und Obelix jetzt streambar.

Mit dabei einer der besten Live-Action-Filme zu den Galliern und ein legendärer Zeichentrickfilm, der ein berühmtes Meme hervorgebracht hat.

Diese Asterix und Obelix-Filme könnt ihr derzeit bei Disney+ im Streaming-Abo genießen

Mittlerweile gibt es von Asterix und Obelix insgesamt 15 Zeichentrick-, Live-Action- und Computeranimationsfilme. Bei Disney+ gibt es derzeit mehrere von jeder Art. Und man hat sich sehr besondere Streifen der jeweiligen Kategorie gesichert.

Der allererste Kinofilm zum Comic erschien 1971. In dem Film, der lediglich 68 Minuten dauert, schleicht sich ein römischer Spion im gallischen Dorf ein, um herauszufinden, weshalb die Gallier sich einfach nicht von den Römern erobern lassen. In diesem Film wurden viele Grundlagen der Welt von Asterix und den Galliern erklärt und dem breiten Filmpublikum schmackhaft gemacht.

Film Nr. 2: Asterix erobert Rom

Dies ist vielleicht einer der besten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Der dritte Asterix-Kinofilm war gleichzeitig der erste ohne direkte Comic-Vorlage. Stattdessen bediente man sich der Idee von Herakles und seinen zwölf Aufgaben. Für Asterix und Obelix sind diese natürlich ein Klacks, aber es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, wie die Helden sich den göttlichen Herausforderungen stellen. Dabei haben nicht nur Kinder was zu lachen. Auch als Erwachsener habe ich mich köstlich über die zeitlose Satire amüsiert. Und einfach legendär: Der Passierschein A38, der die Bürokratie entlarvt, wie kein McGuffin zuvor.

Die größte Stärke der Gallier ist der berühmte Zaubertrank. Ohne ihn sind sie den Angriffen der Römer hilflos ausgeliefert. Genau dieses Problem hat Operation Hinkelstein beleuchtet. Nachdem Obelix versehentlich dem Druiden Miraculix einen Hinkelstein auf den Kopf geworfen hat, hat dieser seine Erinnerungen verloren. Als die Römer das erfahren, wittern sie ihre Chance.

Die erste Live-Action-Verfilmung des Stoffes erschien 1999. Die Kostüme waren bereits sehr stark an die Comics angelehnt, doch es gab einige Änderungen. Dennoch konnte der erste Film mit Christian Clavier und Gérard Depardieu das Publikum davon überzeugen, dass der Stoff mit echten Menschen funktioniert. Vielleicht nicht der beste Film der Reihe, haben wir ihm dennoch zu verdanken, dass weitere Filme folgen konnten.

Der zweite Realfilm war eine deutliche Steigerung zu seinem Vorgänger und für mich noch immer der beste Asterix-Realfilm. Die deutsch-französische Koproduktion war optisch noch näher an der Vorlage und bot viele Running-Gags, die man aus Comics und Zeichentrickfilmen kannte. Gleichzeitig traute man sich auch Neues auszuprobieren. Für mich legendär ist der von Animes inspirierte Kampf der beiden Ägypter auf Zaubertrank.

Zugegeben, der vierte Realfilm ist nicht der Höhepunkt der Filmreihe, aber dennoch nicht unwichtig. Im Auftrag ihrer Majestät fühlt sich nach einer Neuausrichtung der Reihe an. Man blieb näher an den Vorlagen ‘Asterix bei den Briten’ und ‘Asterix und die Normannen’, um den Film zu realisieren. Es ist auch der letzte Teil mit Gérard Depardieu als Obelix.

Film Nr. 7: Asterix im Land der Götter

Zunächst war ich etwas abgeschreckt von der Idee, Asterix und Obelix als 3D-Computeranimation zu sehen. Aber ich gebe gerne zu, dass Asterix im Land der Götter sehr viel Charme aus den Zeichentrickfilmen übernommen hat. Der Film zeigt auch eine der größten Stärken von Asterix: Moderne Themen, die über ein antikes Gallien gestülpt werden. Da die Römer den Galliern mit Gewalt nicht zu Leibe rücken können, lässt Cäsar neben dem Dorf eine Luxuswohnanlage bauen. Schon bald wimmelt es von reichen, vergnügungssüchtigen Römern, die den Galliern das Leben im Luxus schmackhaft machen.

Film Nr. 8: Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks

Der Nachfolger von Im Land der Götter konnte den Look und den Charme des Vorgängers erneut aufnehmen. Diesmal geht es wieder um Miraculix, der einen Nachfolger wählen und ihm das Rezept des Zaubertranks verraten will. Damit möchte der Druide die Zukunft des Dorfes sichern. Während Miraculix dieses Vorhaben mit Hilfe von Asterix und Obelix umsetzen will, rücken die Römer jedoch weiter vor.