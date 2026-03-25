Disney dreht neuen Fantasyfilm über Märchen-Schwestern: Wir denken nie an sie, aber kennen sie alle

Der nächste Disney-Realfilm wird strenggenommen kein Live-Action-Remake, sondern ein Spin-off zu Cinderella. Nun hat man Autoren und den Regisseur dafür enthüllt.

Elf Jahre nach Disneys Live-Action-Remake Cinderella liegen uns bereits über 15 umstrittene Adaptionen beliebter Animationsfilme vor und ein Ende ist nicht in Sicht. Ein Schelm, wer behauptet, das hätte damit zu tun, dass man VFX-Profis schlechter bezahlen kann als Animator:innen.

Nun kündigt sich zusätzlich ein Aschenputtel-Spin-off an, das die bösen Stiefschwestern der Märchenheldin in den Fokus rückt. Ein Film, für den man die Perspektive von Frauen womöglich für wichtig erachten könnte, der aber komplett von Männern in Angriff genommen wird.

Disneys Fantasy-Ableger über die bösen Schwestern aus Cinderella findet Regisseur und Autoren

Es war ein Mal ein Regisseur namens Akiva Schaffer, den man für den Chip und Chap: Die Ritter des Rechts-Film und das Comedy-Remake Die nackte Kanone kennt. Wie der Hollywood Reporter verlauten lässt, soll er nun die Märchenkomödie über besagte Stiefschwestern aus dem Gebrüder-Grimm-Märchen inszenieren. Dabei arbeitet er mit einem Drehbuch von Dan Gregor und Doug Mand, die auch schon beim neuen Kanone-Film an Bord waren, und ein Skript weiterentwickelten, das ursprünglich von Michael Montemayor stammt.

Sophie McShera und Holliday Grainger spielten die oberflächlichen und gehässigen Schwestern im Cinderella-Film mit Lily James in der Titelrolle, der sich neben dem Originalmärchen auf Disneys Animationsklassiker von 1950 bezieht. Wahrscheinlich ist aber, das ihr Film sie in ein sympathischeres Licht rückt, wie man es schon bei Schurkinnenfilmen wie Maleficent - Die dunkle Fee und Cruella gemacht hat. Welches Trauma sich Gregor und Mand wohl einfallen lassen, um die Grausamkeit gegenüber ihrer malträtierten Stiefschwester zu rechtfertigen?

Ebenfalls in Arbeit befindet sich aktuell ein Die Schöne und das Biest-Ableger über Manosphere-Vorbild Gaston.

Eine Horror-Version der Aschenputtel-Schwestern gab es schon letztes Jahr

Schon 2015 gab es einen Film aus der Stiefschwesternperspektive, allerdings aus einem komplett anderen Genre. Emilie Blichfeldts The Ugly Stepsister betrat als satirischer Body-Horror-Streifen eher das Gebiet von The Substance und erzählt davon, wie sich eine junge Frau namens Elvira (Lea Myren) für eine Schönheitsfehde mit der Augenweide Agnes (Thea Sofie Loch Næss) immer mehr körperlich modifiziert. Zum Film-Check von Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke geht es hier entlang.

Auf der seichteren Disney-Seite des Kinos kommen in Zukunft auch noch Vaiana, Bambi, Hercules und Die Aristocats als Live-Action-Remake auf uns zu. Ganz zu schweigen von Realfilm-Sequels wie Aladdin 2, Cruella 2 und Maleficent 3.